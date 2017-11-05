القاهرة - سامي عبدالفتاح

واصل الزمالك نتائجه الثلاثية بالفوز بالثلاثة للمرة الثالثة على التوالي، حيث حقق فريق الزمالك فوزا سهلا على حساب ضيفه بتروجت بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة بستاد القاهرة، في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

وفي مباراة اخرى في الجولة نفسها، فاز طنطا على الرجاء بهدف دون مقابل، بعد مباراة خشنة، شهدت 6 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء. سجل ثلاثية الزمالك محمود علاء في الدقيقة 30، وأحمد مدبولي هدفين في الدقيقتين 39 و66، ليواصل الفريق الأبيض صحوته مع مدربه المونتنيجري نيبوشا.

ورفع الزمالك رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، خلف الإسماعيلي المتصدر بفارق نقطتين، وتجمد رصيد بتروجت عند 10 نقاط في المركز السابع.

وعن مباراة فريقه مع المنيا، في كأس مصر، أشار إلى أنه سيفتقد اللاعبين الدوليين، الذين سينضمون للمنتخبين المصري والسوري، وسيكون مضطرا لإجراء تغييرات على التشكيل.

قرعة أفريقيا لليد

أجريت بالعاصمة الجابونية ليبروفيل، القرعة الخاصة بتوزيع المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للأمم لكرة اليد 2018 في نسختها رقم 23 والتي ستحتضنها الجابون من 16 إلى 28 يناير المقبل. وجاء منتخب مصر في المجموعة الثانية، مع المغرب وجمهورية الكونغو ونيجيريا، وأوقعت القرعة منتخب تونس في المجموعة الأولى إلى جانب الجزائر والكاميرون والكونغو الديموقراطية والجابون البلد المنظم.