القاهرة - سامي عبدالفتاح

عادت الى القاهرة أمس بعثة فريق النادي الأهلي، قادمة من الدار البيضاء، يملؤها الحزن الشديد بسبب خسارة اللقب الافريقي، وعدم القدرة على إسعاد الجماهير الأهلاوية، بالعودة بالكأس الأفريقية، بعد الخسارة بهدف دون رد أمام الوداد البيضاوي المغربي والذي فاز باللقب للمرة الثانية في تاريخه وبعد حرمان استمر ربع قرن من الزمان.. وكان رئيس الأهلي محمود طاهر على رأس البعثة الحزينة وقد تخلف عن العودة مع الفريق المدير الفني حسام البدري الذي توجه مباشرة الى كندا للاطمئنان على ابنته التي تعرضت لحادث سير، وتخلف كذلك في المغرب اللاعب وليد أزارو والذي حصل على إجازة لزيارة أسرته.

ومنح الجهاز الفني لاعبيه راحة 48 ساعة، استعدادا لمواجهة تليفونات بني سويف يوم الجمعة المقبل في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، والتي ستقام من دون الدوليين، باستاد بتروسبورت، واستقر الأهلي على إشراك اللاعبين البدلاء في لقاء التليفونات، في ظل انضمام 6 لاعبين لمعسكر منتخب مصر هم شريف إكرامي وعبدالله السعيد وأحمد فتحي وسعد سمير ورامي ربيعة ومؤمن زكريا، بجانب التونسي علي معلول، ويقود أحمد أيوب المدرب العام الفريق في لقاء التليفونات.

الوداد بطلاً

وبعد غياب 25 عاما كاملة، حصد فريق الوداد البيضاوي المغربي لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على ضيفه الأهلي المصري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت، على ملعب «محمد الخامس» بجولة الإياب للدور النهائي.

سجل هدف اللقاء وليد الكرتي من ضربة رأس في الدقيقة 69، ليفوز الوداد باللقب بفضل تعادله في لقاء الذهاب باستاد برج العرب بالإسكندرية (1-1)، وحقق الوداد البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن توج بها عام 1992.

وعمت فرحة عارمة أغلب المدن المغربية، بعد تتويج الوداد البيضاوي بلقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب الأهلي.

وشهدت الشوارع احتفالات كبيرة لعشاق ومحبي الوداد، بعد هذا التتويج، وكانت الأجواء أكثر صخبا في الدار البيضاء، معقل الوداد، حيث تحتفل الآلاف من الجماهير بهذا اللقب الذي طال انتظاره.

البدري يتهم

لم يكمل حسام البدري، مدرب الأهلي، المؤتمر الصحافي، الذي عقد بعد مباراة فريقه مع الوداد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي فاز بها الفريق المغربي (1-0).

وقبل انسحابه من المؤتمر الصحافي، انتقد البدري أداء الحكم الجامبي، بكاري جاساما، وقال: «التحكيم يظل عاملا أساسيا في الفوز بالألقاب الأفريقية، اليوم أخطأ جاساما في حقنا، ولم يكن في المستوى.

وتابع: للأسف الحكم كان العامل الحاسم في المباراة النهائية، وهو من رجح كفة الوداد، ومثل هؤلاء الحكام يسيئون لأفريقيا.. كنا أفضل وأخطر من الوداد، إلا أن الحكم كان له رأي مخالف.

نتائج مهمة في الدوري

وفي ختام الجولة الثامنة لمسابقة الدوري، قاد أحمد جمعة فريق المصري البورسعيدي، للفوز على مضيفه الاتحاد السكندري (1-0)، ليتقدم الى المركز الثاني.

سجل جمعة، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (39) ليستعيد المصري نغمة الفوز الغائبة في آخر جولتين للدوري، بعد التعادل مع الرجاء، ثم الهزيمة أمام الإسماعيلي.

شهد اللقاء، طرد مصطفى مشير عثمان، لاعب المصري في الدقيقة (53) من المباراة التي أدارها الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، وتعادل وادي دجلة مع مضيفه طلائع الجيش دون أهداف، ليواصل وادي دجلة مقاطعة الانتصارات منذ فوزه على إنبي في الجولة الثانية للدوري يوم 16 سبتمبر 2 ـ 1.

وارتفع رصيد وادي دجلة بقيادة مديره الفني أحمد حسام ميدو بهذا التعادل إلى 6 نقاط في المركز 15، كما ارتفع رصيد الطلائع إلى 11 نقطة في المركز السابع بقيادة مديره الفني أحمد سامي.

وحقق فريق الأسيوطي سبورت، مفاجأة بتحقيق انتصاره الثاني هذا الموسم، بتغلبه على مضيفه الإنتاج الحربي 3 ـ 1.

سجل أهداف الأسيوطي محمود صلاح عبدالناصر (هدفين) في الدقيقتين 15 و30، وسعيد مراد من ركلة جزاء في الدقيقة 21، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للإنتاج الحربي عمر السعيد، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع الأسيوطي، وله مباراة مؤجلة مع الاهلي، رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر، بفارق الأهداف أمام الإنتاج الحربي صاحب المركز الحادي عشر.