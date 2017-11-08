القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

يحتفل اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتأهل المنتخب الوطني لمونديال روسيا 2018، في الحفل الكبير الذي تقيمه الشركة الراعية للاتحاد المصري، بحضور وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، ورئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب، ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر وكل لاعبيه الموجودين حاليا في معسكر المنتخب، كما دعا الاتحاد كل رؤساء المجلس السابقين جمال علام وسمير زاهر والدهشوري حرب، لحضور احتفالية تكريم المنتخب.

وتأتي هذه الاحتفالية في الوقت الذي يواصل فيه منتخب مصر الاستعداد لآخر مبارياته في تصفيات كأس العالم امام منتخب غانا والتي لا تؤثر نتيجتها على تأهل الفراعنة الى المونديال بالفعل، لذلك فقد أعفى كوبر كلا من محمد صلاح ومحمد النني من هذه المهمة، فيما استدعى بعض اللاعبين الجدد الذين يلعبون مع كوبر لأول مرة، وفي مقدمتهم شيكابالا وحسين السيد وعمرو مرعي، في مركز صناعة اللعب والظهير الأيسر ورأس الحربة.

وعقد هيكتور كوبر، جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الرائد السعودي، وشهدت الجلسة عرض بعض الفيديوهات على اللاعب لشرح طريقة لعب الفراعنة، بهدف انسجام اللاعب سريعا

وتفهم فكر الجهاز الفني للفراعنة.

وقال كوبر للاعب: «بإمكانك مساعدة المنتخب لتقديم كرة ممتعة وجميلة، وهو ما نفتقده وتحتاج اليه الجماهير وهو ما دفعنا لاستدعائك بعد حسم بطاقة المونديال بشكل نهائي». يذكر أن معسكر المنتخب انطلق أمس استعدادا لمباراة غانا المقبلة في تصفيات المونديال.

فيما أبدى عمرو مرعي، المحترف في صفوف النجم الساحلي التونسي، سعادته البالغة بالانضمام إلى المنتخب المصري.

وأضاف مرعي: «أتمنى المشاركة في لقاء غانا، لكي أثبت أحقيتي في الاستمرار بصفوف الفراعنة.

وفي شان متصل، وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة جياني انفانتينو، الدعوة للعميد حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي والحاصل على لقب عميد لاعبي العالم، لحضور حفل قرعة كأس العالم، والمقرر له 1 ديسمبر المقبل.

لا إقالة لستراكا

نفى محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الأنباء التي تواترت بإقالة التشيكي فرانك ستراكا، المدير الفني للفريق الكروي، عقب الهزيمة أمام المقاصة، مؤكدا استمرار «ستراكا» في منصبه، لكنه أكد انه تقرير من الجهاز الفني عن أسباب الهزيمتين أمام الجيش والمقاصة، وسر التحول في أداء الفريق من الفوز بـ«ثلاثية» أمام الزمالك، إلى هذا التذبذب الذي وصفه رئيس النادي بـ «غير المفهوم».