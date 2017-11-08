أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية الميدالية الفضية للاعبة منتخب مصر في رفع الأثقال عبير عبدالرحمن، التي حصلت عليها في أولمبياد بكين 2008 بعد ثبوت تعاطي لاعبات روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان المنشطات، وستقيم اللجنة الأولمبية المصرية احتفالا بتسليم عبير الميدالية.

وبذلك تكون عبير عبدالرحمن أول لاعبة مصرية تحصد ميدالية أولمبية في منافسات وزن 75 كغم لرفع الأثقال، قد حلت في المركز الخامس بأولمبياد بكين، قبل أن يتم تجريد اللاعبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من ميدالياتهن بسبب المنشطات وحصولها على الميدالية الفضية، وجاءت هذه الميدالية بعد 9 سنوات بسبب طعون صاحبات المنشطات.