القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

فجر فريق الجونة، الذي يلعب في القسم الثانى، أولى مفاجآت دور الـ32 لمسابقة كأس مصر، بعدما أطاح بطلائع الجيش (2-1) حيث تقدم الطلائع بهدف حسن يوسف في الدقيقة (10)، لكن الجونة سجل ثنائية عن طريق أسامة رجب، في الدقيقتين (24، 60) من ضربتي جزاء.

يقود الجونة، المدرب هشام زكريا، المدير الفني الأسبق لفريق وادي دجلة. وشهد اللقاء اعتراضات واسعة من لاعبي الطلائع عقب نهاية اللقاء، تجاه الحكم عمرو رمضان، وحاولوا الاعتداء عليه لولا حراسة الأمن.

وتأهل الجونة، إلى دور الستة عشر بالبطولة بهذا الفوز ليلعب مع الفائز من لقاء الإنتاج الحربي، ضد بترول أسيوط.

كما صعد بتروجيت إلى هذا الدور بعد فوزه على البنك الأهلي بهدف نظيف، ليواجه الفائز من لقاء سموحة مع الأوليمبي.

وتخطى فريق الداخلية، عقبة نظيره النصر، بهدف دون رد، سجل هدف المباراة محمود صبري، لاعب الوسط في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، الذي شهد تفوقا وسيطرة من الداخلية في الشوط الأول، ولم تفلح انتفاضة النصر في تغيير النتيجة.

وصعد الداخلية بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، إلى دور الستة عشر لينتظر الفائز من لقاء الأهلي وتليفونات بني سويف.

ويستكمل اليوم دور الـ32 للمسابقة والذي يقام بدون اللاعبين الدوليين، حيث يلعب الزمالك مع المنيا في ستاد القاهرة، وطنطا مع حرس الحدود في ستاد الاسكندرية، والمقاصة مع المريخ في ستاد الاسماعيلية. ويترقب كل لاعبي الزمالك الانضمام لقائمة مباراة المنيا خاصة اللاعبين البعيدين عن المشاركة في الفترة الأخيرة، وهم محمود حمدي الونش ومحمد مجدي وعلاء الشبلي وأحمد رفعت ومحمود دونجا ومحمد إبراهيم، وأحمد كابوريا ومحمد رمضان ويوسف أوباما ومحمد الشامي وصلاح عاشور وسيسيه وخالد قمر، وهو ما يضع الجهاز الفني في مأزق كبير لضرورة إشراك عدد قليل منهم في موقعة الكأس، ومنح الباقين الفرصة في المباريات المقبلة.

ويستعد الأهلي بقيادة مدربه احمد ايوب لمواجهة بني سويف غدا الجمعة في ستاد بتروسبورت، وسيغيب عن الأهلي كل لاعبيه الدوليين المختارين لمنتخب مصر، اضافة الى محمد نجيب المصاب.

وأصبح المدافع السوري عبدالله الشامي، الذي انضم للفريق الصيف الماضي، مرشحا للظهور الأول في لقاء التليفونات في ظل كونه المدافع الوحيد الذي يعتمد عليه المدرب العام أحمد أيوب الذي يقود الأهلي في هذا اللقاء.

«فيفا» يغرم الاتحاد المصري

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إنه غرم الاتحاد المصري للعبة 20 ألف فرنك سويسري (19998 دولارا)، بسبب خرق قواعد السلامة والأمن، في مباراة ضد الكونغو، بتصفيات كأس العالم 2018، أقيمت باستاد برج العرب، والتصرفات غير منضبطة من الجماهير، بعد إشعال ألعاب نارية بجانب اقتحام مشجعين وممثلين لوسائل إعلام أرض الملعب عقب هدف الفوز الذي احرزه محمد صلاح.