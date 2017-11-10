الأهلي يلتقي بني سويف اليوم في ختام الدور الـ ٣٢ لكأس مصر





القاهرة - سامي عبدالفتاح

في حفل هو الأكبر في تاريخ الكرة المصرية، أقامت شركة بريزنتيشن، برئاسة محمد كامل، الراعية للمنتخب الوطني، حفلا ضخما بمناسبة تأهل الفراعنة رسميا لكأس العالم بعد غياب 28 عاما بحضور نحو 2000 من المدعوين، من بينهم كل لاعبي جيل مونديال 90، والعديــد من نجوم الكرة المصرية القدامى الذين لعبوا لمنتخب مصر، مثل مصطفى رياض وعمر عبدالله وخورشيد.

وأقيم الحفل داخل فندق فيرمونت، حيث إقامة الفراعنة الذي يغادر اليوم الى غانا لأداء آخر مبارياته في تصفيات كأس العالم، وجرت فعاليات الحفل وسط حضور جميع نجوم المنتخب والرعاة الرسميين للفراعنة، فيما غاب محمد صلاح عن حضور الحفلة، ووجه اتحاد الكرة الدعوة إلى جميع أندية الجمعية العمومية لحضور الاحتفالية. وأكد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وأيضا محمد كامل، أن الحلم الذي سيسعى لتحقيقه في المرحلة المقبلة هو حصول مصر على تنظيم مسابقة كأس العالم لعام 2026، مشيرا إلى أن التأهل للمونديال كان مجرد حلم تحقق بعزيمة وإرادة المصريين. وقال رئيس بريزنتيشن: «الأحلام ببلاش، لازم الكل يحلم، ويسعى لتحقيق حلمه، وحلمنا المقبل حصول مصر على تنظيم كأس العالم 2026، وهذا الأمر يتطلب تكاتف الشعب، وجميع الهيئات الحكومية، وجميع المؤسسات بالدولة، والعاملين بجميع القطاعات وعلى رأسها قطاع الرياضة، حتى نستطيع التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم.

الأهلي يدافع عن لقب الكأس

وفي ختام دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر، يلتقي الأهلي مع بني سويف، الذي يقام في التاسعة مساء بتوقيت الكويت، والاسماعيلي مع الشرقية وسموحة مع الأوليمبي ويذكر ان هذا الدور يقام من دون اللاعبين الدوليين، كما ان الاهلي هو حامل اللقب، والمباراة هي الاولــى فــي الدفاع عن لقبه. وتخطى فريق المقاولون العرب عقبة نظيره الشمس بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم في ستاد القاهرة الدولي وسجل ثلاثية المقاولون خالـد عبـدالرازق وأحـمـد علي كامل ومحمد ناجي جدو في الدقائق 40 و62 و95 من عمر المباراة ليصعد الفريق بقيادة مديره الفني محمد عودة، وأشرك عودة أغلب لاعبي القوام الأساسي للفريق لعبور عقبة الشمس الذي قــدم مبــاراة دفاعيــة بحـتة ولم يهدد مرمى المقاولون، وتأهل المقاولون لثمن نهائي كأس مصر لينتظر مواجهة الفائز من لقاء مصر المقاصة والمريخ البورسعيدي

وصعد إلى دور الـ 16 حتى الآن 7 فرق هي المقاولون والمصري ووادي دجلة والإنتاج الحربي وبتروجيت والجونة والداخلية.