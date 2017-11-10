بيروت ـ ناجي شربل

يسابق القيمون على جمعية بيروت ماراثون الزمن، آملين تنظيم النسخة الخامسة عشرة من سباق ماراثون بيروت الدولي الأحد 12 الجاري بشكل طبيعي لا يؤثر على مجريات الحدث بعد دخول البلاد ازمة جراء استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وأعلنت رئيسة الجمعية المنظمة للسباق مي الخليل لـ «الأنباء» عن بلوغ عدد المسجلين رسميا 45 الف شخص، وهذا رقم قياسي جديد. لكن يتوقع ألا يشارك هؤلاء جميعهم في يوم السباق بسبب التوتر الذي تعيشه البلاد والخشية من «حصول شيء ما».

وقالت الخليل ان النسختين الأولى والأخيرة من السباق اجريتا في ظروف طبيعية، فيما صاحبت النسخ الباقية اوضاعا غير مستقرة، بينها تهديدات ارهابية وعودة السيارات المفخخة الى توتر سياسي انعكس تشجنات في الشارع.

ومع ذلك تؤكد الخليل «أن الماراثون تحول إرادة انتصار لحب الحياة في لبنان، بإصرار شرائح عدة على المشاركة تعميما لثقافة السلام». وقالت ان السيدة اللبنانية الأولى عقيلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ناديا الشامي أكدت المشاركة في فعاليات السباق الاحد، وقد أبلغت الجمعية ذلك من الدوائر الرسمية في القصر الجمهوري.

واشارت الخليل الى ان تأكيد المشاركين من الخارج الحضور يتم عبر تثبيت حجوزاتهم في الفنادق، الا انها اقرت في المقابل بالغياب المتوقع لرجال السياسة عن الحدث السنوي الماراثوني، «وسيقتصر السباق ربما على الاحتفال مع الرياضيين الابطال والجمعيات الخيرية».

وكان العداء العالمي الاميركي المعتزل كارل لويس اعتذر في وقت سابق عن الحضور ضيفا رئيسيا للسباق لانشغاله بمسح أضرار في ممتلكات واستثمارات عائدة له، تضررت جراء الاعصار الذي ضرب ولاية فلوريدا الاميركية.

ويحل رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى اللواء القطري دحلان الحمد ضيفا اول على السباق.

وتقام القرية الماراثونية هذه السنة في محطة السكك الحديد بمنطقة مار مخايل على المدخل الشرقي للعاصمة بيروت.

وتقدم الجمعية المنظمة العدائين المحترفين في مؤتمر صحافي تعقده اليوم.