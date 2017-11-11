أبدى مدرب نادي الشباب السعودي لكرة القدم، الاوروغوياني دانييل كارينيو، قلقه إزاء الوضع الحالي في الفريق، مؤكدا أن الدوري السعودي لم يتغير كثيرا إلا أن عدد الأجانب أصبح 6 بدلا من 4 وأن الأندية الكبيرة مازالت كما هي.

وقال كارينيو: الوضع الحالي في نادي الشباب مقلق جدا، فالفريق يواجه صعوبات أكثر مما اعتقدت، لكني أرغب في القيام بوظيفتي ولا أود الرحيل. وأضاف: الهدف تغير بالنسبة لي بين فترة المفاوضات وفترة إشرافي، كنت أود المنافسة على بطولة الدوري ولكن الوضع تغير، فقد وجدت ناديا يمر بوضع معقد جدا، هناك مشاكل إدارية، رياضية، ومالية.