القاهرة - سامي عبدالفتاح

يؤدي منتخب مصر في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مباراة الختام لتصفيات كأس العالم لكرة القدم، أمام مضيفه الغاني في مدينة «كيب كوست»، وقرر هيكتور كوبر المدير الفني تجربة عناصر جديدة، مثل شيكابالا، أو من البدلاء في الفريق مثل عمرو وردة وحافظ وعمرو جمال، ويغيب محمد صلاح ومحمد النني وحجازي وعبدالشافي.

وبعد انتهاء المباراة، يغادر منتخب مصر إلى السعودية لأداء العمرة.

من جهة أخرى، وبدون لاعبيه الدوليين، حقق الأهلي، فوزا ساحقا على تلفونات بني سويف 5-0، بستاد بتروسبورت في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، ليصعد لمواجهة الداخلية في دور الـ 16.

وسجل للأهلي هشام محمد (20)، وعمرو السولية الهدف الثاني (23)، والمغربي وليد أزارو الهدف الثالث (44)، وعماد متعب الهدف الرابع من ركلة جزاء (57)، وأحمد حمدي (82)، وأهدر احمد حمودي ضربتي جزاء خلال الشوط الأول.

وفي مباراة أخرى، انتزع سموحة، بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر، بتغلبه على الأوليمبي 2-1، ليواجه بتروجيت في دور الـ 16.