تأهل منتخبا تونس والمغرب لكرة القدم إلى مونديال روسيا 2018 بعد تعادل «نسور قرطاج» مع ليبيا 0-0، وفوز «أسود الأطلس» على ساحل العاج 2-0.

في المباراة الأولى وعلى الملعب الاولمبي في رادس، تأهل المنتخب التونسي بالرغم من تعادله مع ضيفه الليبي 0-0، رافعا رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة أمام جمهورية الكونغو التي فازت على غينيا 2-1 ورفعت رصيدها إلى 13 نقطة.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ملعب «فيليكس هوفويت بوانيي» في عاصمة ساحل العاج ابيدجان استطاع منتخب المغرب من هزيمة مضيفه 2-0.

افتتح نبيل درار التسجيل في الدقيقة 25، وأضاف المهدي بنعطية الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وبذلك ارتفع عدد المنتخبات العربية المشاركة إلى كأس العالم 2018 المقامة في روسيا إلى أربعة منتخبات بعد أن تأهلت أيضا كل من مصر والسعودية.