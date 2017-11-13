طغت أجواء الاحتفالات على شوارع المدن المغربية بعد فوز المنتخب الوطني المغربي 2-0 على ساحل العاج في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 لكرة القدم، ما أتاح لـ «أسود الأطلس» العودة الى المونديال للمرة الأولى منذ العام 1998.

وتمكن المنتخب بقيادة المدرب الفرنسي هيرفيه رينار من تحقيق حلم انتظره المغاربة عقدين، وأتى بعد أسبوع من تحقيق إنجاز آخر تمثل بفوز فريق الوداد البيضاوي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 25 عاما، وذلك على حساب الأهلي المصري.

وتحولت شوارع المدن المغربية، لاسيما الرباط والدار البيضاء، الى ساحة من المد الأحمر، وسط ترداد شعار «ديما مغرب (دائما المغرب)»، وإطلاق العنان لأبواق السيارات والهتافات الاحتفالية ببلوغ المونديال الروسي المقرر انطلاقه في يونيو المقبل.

وفي الدار البيضاء، غصت الساحات الرئيسية بآلاف المشجعين المحتفلين بالفوز المنتظر، وتحولت الشوارع الرئيسية الى أرتال متواصلة من السيارات المتجهة نحو كورنيش المدينة، أحد أبرز معالم السهر في ليل المدينة الساحلية.

وقال يوسف (المصرفي البالغ من العمر 38 عاما) «اعتدنا مرارا على الخيبات مع أسود الأطلس، لدرجة أننا لم نكن مصدقين قبل المباراة»، على الرغم من حاجة المنتخب فقط الى التعادل لضمان بلوغ النهائيات للمرة الخامسة في تاريخه عن المجموعة الأفريقية الثالثة.

ولم تكن الأجواء الاحتفالية على مواقع التواصل الاجتماعي، مختلفة عن تلك التي شهدتها الشوارع المغربية.

وانتشر على نطاق واسع وسم «#ديما_مغرب» على موقع «تويتر».

ومع تأهل المغرب وتونس ينضم المنتخبان الى مصر والسعودية اللذين سبق لهما بلوغ المونديال الروسي الذي ستشارك فيه أربعة منتخبات عربية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النهائيات.

أفراح تونسية

سادت حالة من الفرحة شوارع ومقاهي المدن التونسية عقب تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم إلى مونديال روسيا 2018 بتعادله السلبي مع ضيفه المنتخب الليبي في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وبمجرد إعلان حكم المباراة صافرة النهاية على ملعب رادس حتى أطلقت الجماهير العنان لفرحتها في ختام مباراة صعبة أمام المنتخب الليبي العنيد.

واكتست الجماهير السعيدة بالأعلام التونسية في تجمعات أمام المقاهي وفي الساحات العمومية، بينما أطلقت السيارات الأبواق في الشوارع الرئيسية للعاصمة وعدد آخر من المدن احتفاء بالتأهل الخامس في تاريخ تونس إلى المونديال.

وقال الرئيس الباجي قايد السبسي الذي تابع المباراة من مدرجات ملعب رادس: «أهنئ التونسيين بالتأهل. نأمل أن تتبع هذا التأهل نجاحات اقتصادية وفي مجال التشغيل».