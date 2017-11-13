القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



فجر فريق إف سي مصر مفاجأة من العيار الثقيل، في آخر مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر، بعدما أطاح بنظيره إنبي، إلى خارج المسابقة، بالفوز عليه (1-0)، بستاد القاهرة الدولي.



وسجل هدف اللقاء الوحيد، حسين حمدي، في الدقيقة 41، ليصعد فريقه لمواجهة الإسماعيلي، في دور الـ 16.



وقدم إنبي عرضا جيدا رغم الخسارة، مع مدربه إيهاب جلال، لكن التغييرات العديدة في تشكيل الفريق، أدت لعدم الانسجام، كما قدم إف سي مصر، بقيادة مديره الفني، أيمن المزين، عرضا قويا.



وأسدل الستار على منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر لكرة القدم، والتي شهدت 3 مفاجآت مدوية ألقت بظلالها على البطولة، أشدها خروج إنبي الفائز باللقب مرتين عامي 2005 و2011 على يد إف سي مصر أحد فرق دوري القسم الثاني، كما ودع طلائع الجيش المسابقة أمام الجونة، وأطاح حرس الحدود بفريق طنطا.



وأقيمت 16 مباراة على مدار الأيام الخمسة الماضية في غياب اللاعبين الدوليين.



وشهد هذا الدور عدة انتصارات قاتلة على رأسها فوز المقاصة على المريخ في الدقيقة 120، بجانب انتصار سموحة على الأولمبي في الدقيقة 90 بنتيجة 2-1، وتفوق الاتحاد على دمنهور في الدقيقة 90 أيضا بنفس النتيجة.



وحقق الأهلي حامل اللقب الفوز الأكبر بخماسية دون رد على حساب تليفونات بني سويف.



وتم تسجيل 37 هدفا من بينها هدف من نيران صديقة، وإحراز 4 أهداف من ضربات جزاء.



وسجل أحمد جمعة مهاجم المصري هاتريك، فيما أحرز الكولومبي دييغو كالديرون هدفين للإسماعيلي في لقاء الشرقية كما هز مرمى فريقه بالنيران الصديقة.



ورفعت 7 أندية شعار هدف واحد يكفي، فقد تأهلت أندية الزمالك والداخلية وإف سي مصر والأسيوطي والإنتاج الحربي ووادي دجلة وبتروجيت بهدف دون رد

وتقام عدة مباريات مثيرة وقوية في دور الـ 16، فيلعب الأهلي مع الداخلية كما يلتقي الأسيوطي سبورت نظيره الاتحاد السكندري، ويواجه سموحة بتروجيت، كما يصطدم وادي دجلة بقيادة مدربه أحمد حسام ميدو بالمصري الذي يدربه حسام حسن.



ويلعب المقاصة ضد المقاولون العرب، كما يلتقي إف سي مصر نظيره الإسماعيلي، ويواجه الزمالك حرس الحدود، كما يلعب الجونة مع الإنتاج الحربي.

نجوم الكرة المصرية يهنئون المغرب وتونس



حرص العديد من نجوم الكرة المصرية على تهنئة منتخبي تونس والمغرب بالتأهل لبطولة كأس العالم التي تقام العام المقبل في روسيا.



ويشهد مونديال روسيا مشاركة 4 منتخبات عربية لأول مرة هي مصر والسعودية والمغرب وتونس.. وهنأ محمد أبوتريكة، نجم منتخب مصر الأسبق، تونس والمغرب، بالتأهل إلى مونديال روسيا 2018 وكتب أبوتريكة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «مبروك لمنتخب تونس الشقيق الوصول لكأس العالم بروسيا 2018.. نجاح عربي بأيد عربية خالصة مبروك للكابتن نبيل معلول»

وأضاف أبوتريكة: «مبروك لمنتخب المغرب الشقيق الوصول لكأس العالم.. أمتع منتخب عربي».



وكتب أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لوادي دجلة، عبر «تويتر»: «ألف مبروك لإخوتنا في المغرب وتونس الصعود للمونديال».

وأضاف «المغرب فريق منظم ومحترم ومتأكد أنه سيكون واجهة مشرفة للكرة الأفريقية والعربية في روسيا».



وتابع «ألف مبروك للمدرب القدير والصديق العزيز نبيل معلول، وللشعب التونسي الحبيب، التأهل لكأس العالم».



وكتب حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري «أول مرة في التاريخ 4 منتخبات عربية بالمونديال، بعد تأهل المغرب وتونس، بالتوفيق للجميع إن شاء الله».



ودون وائل جمعة، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي «مبروك للمنتخبين التونسي والمغربي التأهل لكأس العالم، ان شاء الله تشرفنا المنتخبات العربية».



ونشر عمرو زكي، مهاجم منتخب مصر الذي لعب للرجاء المغربي من قبل، صورة لأعلام الدول الأربع المتأهلة وكتب «معا نلتقي في روسيا».



وقال محمد ناجي، مهاجم منتخب مصر السابق، «مصر والسعودية والمغرب وتونس، كل التوفيق في روسيا 2018 ونقدم كرة ممتعة تشرف كل العرب إن شاء الله».