تعادلت مصر مع مضيفتها غانا، والكونغو مع ضيفتها أوغندا بنتيجة واحدة 1-1 في مباراتين هامشيتين في الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة الى مونديال 2018 لكرة القدم.

في المباراة الأولى على ملعب بابا يارا في كوماسي، افتتحت مصر التسجيل عبر محمود عبدالرازق «شيكابالا» الذي عاد الى تشكيلة المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر 61.

ولم تدم فرحة الفراعنة أكثر من 3 دقائق، حيث تمكن أدوين جيسي من إدراك التعادل للنجوم السوداء (64).

وعلى ملعب الفونس ماسيمبا في برازافيل، تقدمت الكونغو عبر مارتن باودري (10)، وعادل ميلتون كاريسا لأوغندا بعد دقيقة واحدة.

وكانت مصر ضمنت بطاقة المجموعة من الجولة السابقة، وهي تتصدر الترتيب برصيد 13 نقطة مقابل 9 لأوغندا و7 لغانا ونقطتين فقط للكونغو.