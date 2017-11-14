أقيمت منافسات بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة للغولف في منتجع وسبا ريجنوم كاريا للغولف في مدينة بيليك في الفترة من 2 - 5 الجاري.



وصعد كل من مارتن كايمر وشين لوري إلى الجولة الأوروبية المرموقة بفوزهما بمنافسات غولف الطائرات من دون طيار على ايان بولتر وهينريك ستنسون 2-1، اللذين حققا اللقب من لي ويستود الفائز في النسخة الأولى من بطولة الخطوط الجوية التركية لغولف الطائرات من دون طيار.

وانطلقت بطولة غولف الطائرات من دون طيار من على سطح إحدى الفلل الساحرة في «منتجع الغولف وسبا ريجنوم كاريا» بمدينة أنطاليا التركية، وكان الهدف منها إيصال الكرة بواسطة الطائرة إلى الحفرة الشهيرة رقم 16.



واستطاع ويستوود أن يناور بطائرته متجاوزا العديد من العوائق قبل إسقاط الكرة منها على العشب المحيط بالحفرة.

وفاز بولتر وستنسون بالحفرة الأولى بطائرتين، لكن كايمر ولوري تعادلا بثلاث لكل منهما عندما احتاج ستنسون إلى أربع نقاط ليصل إلى النقطة الخامسة في المحاولات الثانية.

وبعد حصوله على المرتبة الشرفية قام لوري بتحصيل أربع نقاط بعد أن أسقط كايمر الكرة في الماء من الطائرة من دون طيار، لكن بولتر استنفذ الوقت عندما حاول أن يسقط الكرة على العشب الأخضر.

ويتابع كايمر ولوري السير على خطى لي ويستوود، الذي فاز باللقب الافتتاحي العام الماضي، وقد تم منحهم تذاكر من الخطوط الجوية التركية على درجة رجال الأعمال من قبل رئيس اتحاد الغولف التركي أحمد آغا أوغلو.

وتعليقا على هذا الفوز قال كايمر «لقد حصلت على الكأس التي حلمت أن تكون معي في بيتي، وذلك بمشاركة رائعة من من شريكي شين.



في العام المقبل ينبغي علينا أن نفعل ذلك مرة أخرى ونأمل أن يتمكن إيان من الظفر بالكأس. لا شك أنه شعور رائع عندما تفكر كيف نجحنا في تحقيق ذلك كله والفوز بهذا اللقب، لقد كان أسبوعا رائعا».

من جانبه، قال ستينسون «كان من الصعب للغاية على وضع خارج الكأس تحت الطائرات من دون طيار وحصلنا على ذلك بشكل بطيء في النهاية، ونجح مارتن وشين في تحقيق الفوز».

وقالت النائبة الأولى لرئيس شركة الخطوط الجوية التركية سيدا كاليونكو «نهنئ كايمر ولوري على الفوز للمرة الثانية في بطولة غولف الطائرات بدون طيار. لقد أظهرا مهارات مميزة في تحريك الطائرات إلى جانب مهاراتها في الغولف مرة أخرى، رافق أجواء هذه البطولة الكثير من المرح لدى اللاعبين حيث يشكل ذلك تجربة أخرى مميزة لبطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة».

وترعى الخطوط الجوية التركية بطولة النسخة الثالثة والأخيرة لبطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة للغولف، والنسخة الخامسة من موسم الجولة الأوروبية، بمشاركة 78 لاعبا يتنافسون للحصول على الجائزة الكبرى بقيمة 7 ملايين دولار، كما يتضمن التزام الشركة بلعبة الغولف تنظيم سلسلة لا مثيل لها من منافسات هواة الغولف، وكأس الخطوط الجوية التركية للغولف، ودعم بطولة جولة التحدي وغولف السيدات، فضلا عن إتاحة الفرصة لعملائنا من أعضاء نوادي الغولف بالسفر مجانا.