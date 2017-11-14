القاهرة- سامي عبد الفتاح

أكد مدير المنتخب المصري لكرة القدم إيهاب لهيطة انه والمدير الفني هيكتور كوبر سيكونان ضمن الوفد المصري لحضور قرعة كأس العالم في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية (موسكو) يوم 1 ديسمبر المقبل، وأنهم سيتواجدون في روسيا قبل هذا الموعد بيومين لزيارة ثلاث مدن روسية يتوقع أن يقيم فيها منتخب مصر خلال مشاركته في المونديال، وذلك من أجل التعرف على الأجواء وطبيعة هذه المدن، حتى لا يفاجأ منتخب مصر بما لم يكن في الحسبان.

ومن المتوقع أن يقوم كوبر بالحصول على إجازة طويلة عقب إجراء القرعة في موسكو، قد تصل إلى شهر، وربما تزيد بعد أن تعثرت خططه لإقامة معسكر تدريبي مع مباراة تجريبية على الأقل لعناصر المنتخب، خلال شهري يناير أو فبراير، لعدم وجود مساحات زمنية ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم، لذلك قرر القيام بأخذ إجازة طويلة نسبيا، وسيكون أول تجمع للمنتخب في الفترة من 9 إلى 21 مارس المقبل، ويختتم بلقاء مصر مع النيجر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وكان «الفراعنة» أنهى مشواره في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018، بتعادل مثير خارج دياره أمام مضيفه الغاني، بهدف لكل منهما في الجولة السادسة للمجموعة الخامسة، وحرص كوبر على تجربة عدد كبير من اللاعبين الجدد والبدلاء، بما فيهم شيكابالا صاحب هدف مصر الوحيد.

من جانبه، أشاد مساعد المدرب أسامة نبيه بالوجوه الجديدة التي ظهرت في مباراة غانا، مؤكدا أن المنتخب استطاع تحقيق أكثر من مكسب فيما يخص اللاعبين أبرزهم شيكابالا وعمرو مرعي وكريم حافظ وسام مرسي وغيرهم.

فيما أعرب مدرب منتخب غانا كويسي أبياه عن رضاه على نتيجة التعادل بهدف لمثله مع منتخبنا الوطني.

وقال أبياه «اللقاء كان صعبا أمام منتخب كبير ومنظم.. منتخب مصر قوي جدا، لكننا لعبنا بشكل جيد ومن دون أي ضغوط، بعد أن حسم الفراعنة التأهل الى نهائيات كأس العالم

وتابع أبياه قائلا: قمت بتجربة العديد من العناصر الجديدة في المباراة وكان لدينا 3 لاعبين فقط من التشكيل الأساسي وهذا منحني فرصة جيدة للوقوف على مستوى هؤلاء اللاعبين.

غداً.. الجولة التاسعة للدوري

ومع انتهاء مهمة المنتخب في تصفيات كأس العالم، يعود اللاعبون الدوليون إلى فرق أنديتهم، استعدادا لانطلاق الجولة التاسعة من مسابقة الدوري غدا.