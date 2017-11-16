القاهرة - سامي عبدالفتاح

كشف هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن عودة الجماهير للمدرجات، قد تكون مع بداية الدور الثاني لمسابقة الدوري، رغم أن بعض رؤساء الأندية لا يرغبون في عودة الجماهير للمدرجات خلال الفترة المقبلة، لرغبتهم في ان تخوض فرقهم المباريات دون أي ضغوط جماهيرية.

إلى ذلك، تقام اليوم ثلاث مباريات في الجولة التاسعة، تبدأ بلقاء طنطا (المركز 6-11 نقطة) مع الإسماعيلي (الأول - 17 نقطة)، يليه لقاء سموحة (5-12 نقطة) مع الرجاء (الأخير 1 نقطة)، وختام اليوم سيكون بلقاء الإنتاج الحربى (المركز 9-11 نقطة) مع الأهلي (المركز 11 - 7 نقاط) علما ان الأهلي لعب 3 مباريات فقط وله 5 مباريات مؤجلة يلعبها تباعا في الفترة المقبلة.

من جانب آخر، نفى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري الأول أن يكون كوبر المدير الفني للمنتخب قد طلب تأجيل مباراة الفراعنة أمام النيجر بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019، والمحدد لها الأسبوع الأخير من مارس المقبل، ضمن تصفيات المجموعة الثالثة.