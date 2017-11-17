القاهرة - سامي عبدالفتاح

أعد الوفد المصري الذي سيشارك في قرعة بطولة كأس العالم بالعاصمة الروسية موسكو، أوراقه للاستفادة من التواجد في هذا المحفل الكبير الذي سيقام يوم أول ديسمبر المقبل في قصر الكرملين بموسكو، لتشكيل مجموعات المونديال القادم.

ويرأس هاني ابوريدة الوفد المصري الذي يضم المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر ومساعديه ومدير المنتخب إيهاب لهيطة، الذي يحمل الجزء الأكبر من المهمة، لذلك فسوف يسبق الوفد بالسفر الى روسيا قبل موعد القرعة بـ 3 أيام لزيارة المدن المتوقع ان يقيم منتخب مصر في إحداها خلال البطولة.

وحسب النظام المتوقع لتفاصيل القرعة التي يقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فلن يلعب المنتخب المصري مع منتخبات التصنيف الثالث بجانب منتخبي المغرب ونيجيريا في التصنيف الرابع، وايضا المنتخب التونسي، لأنه مع الفراعنة في التصنيف نفسه، إلا انه من المتوقع ان يقع منتخب مصر مع شقيقه السعودي في مجموعة واحدة.

ويشارك المنتخب المصري في بطولة كأس العالم للمرة الثالثة بعد غياب 28 عاما، حيث كانت آخر مشاركاته في نسخة 1990 التي أقيمت بإيطاليا، بعدما اعتلى صدارة المجموعة الخامسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، على حساب منتخبات أوغندا وغانا والكونغو برازافيل.

الشحات والـ «هاتريك» الثاني

محليا، واصل حسين الشحات، لاعب مصر المقاصة، هوايته، وسجل ثاني «هاتريك» له في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، لينقذ فريقه من الخسارة، أمام مضيفه وادي دجلة، وينتزع تعادلا مثيرا بنتيجة (3-3)، في ستاد الدفاع الجوي، بالجولة التاسعة للدوري.

وتقدم الشحات بهدف من ضربة جزاء للمقاصة، في الدقيقة 21، لكن المدافع محمود مرعي، سجل ثنائية لوادي دجلة، في الدقيقتين 24 و42.

وتعادل الشحات في الدقيقة 59 للمقاصة، من ضربة جزاء ثانية، ما أثار حفيظة أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لوادي دجلة، الذي هدد بالانسحاب من اللقاء.

وتقدم حسام عرفات مجددا لدجلة، في الدقيقة 77، لكن الشحات سجل هدف التعادل القاتل، في الدقيقة 90+5، ليكرر ما فعله في لقاء طنطا، وينقذ فريقه من الهزيمة، بالهاتريك الثاني له هذا الموسم.

وبذلك رفع المقاصة رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الـ 16، وارتفع أيضا رصيد وادي دجلة إلى 7 نقاط، محتلا المركز الـ 15.

فيما واصل إنبي صحوته في الدوري المصري الممتاز، وحقق فوزا مهما على ضيفه الاتحاد السكندري، بثنائية دون رد، وسجل ثنائية إنبي، مهاجمه صلاح محسن، في الدقيقتين 61 و72، ليرتفع رصيد الفريق إلى 13 نقطة، متقدما للمركز الخامس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 8 نقاط، في المركز الـ 13.

وقدم إنبي عرضا قويا خلال المباراة، تحت قيادة مديره الفني، إيهاب جلال.. كما فاز الداخلية على الأسيوطي 2 ـ 0.

الى ذلك، تقام اليوم 3 مباريات في الدولة التاسعة، تبدأ بلقاء كبير بين المصري والمقاولون، يليه لقاء بتروجيت مع الطلائع، واخيرا الزمالك يلتقي النصر.