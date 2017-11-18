القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

قاد المغربي وليد أزارو فريقه الأهلي لتحقيق الفوز على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة 2-1 على ستاد السلام في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

سجل أزارو هدفي الأهلي في الدقيقتين 14 و77 من عمر المباراة، وأحرز عمر السعيد هدف الإنتاج الحربي في الدقيقة (45+2) من ضربة جزاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر بقيادة مدربه حسام البدري وتجمد رصيد الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار عند 9 نقاط في المركز الـ 12.

المباراة اتسمت بالندية بين الفريقين ونجح الأهلي في تحقيق الفوز بصعوبة رغم سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الأول لكن تراجع الأداء في الشوط الثاني كان لافتا لولا تألق أزارو.

وبدون توقف بدأ الاهلي الاستعداد لمباراته المؤجلة مع الاسماعيلي والمقرر لها بعد غد في برج العرب وهي احدى مباريات القمة والمنافسة على الصدارة.كما خطف سموحة فوزا مثيرا أمام ضيفه الرجاء المطروحي بهدف نظيف.

تأجيل مباراة النيجر للفراعنة

على صعيد آخر، ابدى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الارجنتيني هيكتور كوبر ارتياحا بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» خلال اجتماعه المنعقد في المغرب على تأجيل الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 التي كان مقررا لها مارس المقبل وجاء القرار لتمكين المنتخبات الأفريقية المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا من استغلال تلك الفترة في الاستعداد للمونديال.

وكان منتخب تونس سيحل في مارس المقبل ضيفا على سوازيلاند فيما كان منتخب مصر سيستضيف النيجر.

وبعد القرار أكد المدرب بالجهاز الفني لمنتخب مصر أسامة نبيه أنهم سيجتمعون خلال ساعات لدراسة خطة المرحلة المقبلة بعد قرار تأجيل الجولة الثانية من التصفيات.

وكان مدير المنتخب المصري ايهاب لهيطة قد اكد انه وكوبر سيكونان ضمن الوفد المصري لحضور قرعة كأس العالم في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو يوم 1 ديسمبر المقبل وانهم سيتواجدون في روسيا قبل هذا الموعد بيومين لزيارة 3 مدن روسية ويتوقع ان يقيم فيها منتخب مصر خلال مشاركته في المونديال وذلك من أجل التعرف على الأجواء وطبيعة هذه المدن.

ومن المتوقع ان يقوم كوبر بإجازة طويلة عقب إجراء القرعة في موسكو قد تصل الى شهر وربما تزيد بعد ان تعثرت خططه لإقامة معسكر تدريبي مع مباراة تجريبية على الأقل لعناصر المنتخب خلال شهري يناير أو فبراير لعدم وجود مساحات زمنية ضمن اجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم لذلك قرر القيام بالإجازة الطويلة نسبيا وسيكون أول تجمع للمنتخب في الفترة من 9 الى 21 مارس المقبل.