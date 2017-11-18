الرياض - خالد المصيبيح

يدخل الهلال السعودي اختبارا صعبا في ذهاب الدور النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يواجه اوراوا الياباني اليوم وسط تحفز واستعداد من كل الجوانب إداريا وعناصريا وجماهيريا.

ونفدت جميع تذاكر مباراة اليوم، التي وصلت الى 60 ألف تذكرة بكل فئاته، وسيعود للفريق الهلالي دخل المباراة المقدر بـ 11 مليون ريال كأعلى رقم في تاريخ الرياضة السعودية.

واطمأن مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز، على جاهزية لاعبيه عبر استعداد متواصل تخلله معسكر قصير في دبي وإن كان دون اللاعبين الدوليين الموجودين مع المنتخب السعودي، إلا ان دياز ركز في الجانب الدفاعي بشكل أكثر تحسبا لعدم استقبال مرماه لهدف يصعب من مهمة الفريق في لقاء الإياب في طوكيو في 26 الجاري خاصة أن مرمى «الأزرق» تعرض لاستقبال أهداف كثيرة خلال الجولات السابقة من الدوري السعودي، إلا ان لدى الهلال قوة هجومية يعقد عليها الكثيرون الآمال في ان تكون اليوم في موعدها.

ويبحث الفريق الهلالي عن لقب استعصى عليه 17 عاما منذ آخر فوز له في أبطال آسيا عام 2000.

وكان الفريق الياباني قد وصل إلى الرياض يوم الثلاثاء الماضي وأجرى عدة تدريبات قبل ان يختتمها امس على أرض ملعب المباراة.

وفتح مدرب الفريق الياباني تاكا فومي التدريب قبل الأخير أمام الإعلاميين والذي اشتمل على تدريب ترفيهي كان الهدف منه إزالة الضغوطات عن لاعبيه.

ويحتل الفريق الياباني حاليا ترتيبا متأخرا في الدوري الياباني وهو السابع إلا ان تفكير مدربه ولاعبيه منحصر على هذه البطولة التي يبحث عن لقبها.

ولدى اوراوا 3 لاعبين أجانب ساعدوا الفريق في الوصول لهده المرحلة إضافة الى 4 لاعبين دوليين لعبوا أمام منتخب البرازيل يوم الجمعة الماضي.

من جانب آخر، انطلقت الجولة العاشرة من الدوري السعودي بفوز أحد على الاتفاق 1-0، وصعد أحد من المركز الأخير برصيد 8 نقاط، فيما ظل الاتفاق على نقاطه الـ 11 السابقة، كما تعادل القادسية مع ضيفه الباطن سلبيا.

وتقام اليوم مباراة واحدة تجمع الأهلي بالفتح في سعي الأول للتمسك بالصدارة.