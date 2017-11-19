بيروت - ناجي شربل

تقدم الراسينع بيروت مؤقتا الى المركز الرابع في بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه الشباب العربي ١-٠، في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون في افتتاح المرحلة الثامنة. وسجل الهدف عدنان ملحم في الدقيقة ٥٨.

وأبدى مدرب الراسينغ رضا عنتر تفاؤله بأداء لاعبيه، وقال لـ «الأنباء»: «يملك فريقنا شخصية وأداء ثابتا في الملعب، واحيانا يجانبنا التوفيق كما حصل في المباراة الأخيرة أمام السلام زغرتا التي خسرناها ١-٣».

وكان الراسينغ خسر أيضا أمام الصفاء بهدفين نظيفين، وفاز على كل من النبي شيت والتضامن صور، وتعادل مع الأنصار والاخاء الأهلي عاليه.

في حين اخفق الشباب العربي الذي قاده التشيكي لوبور بالا المدرب السابق للراسينغ في احداث صدمة تدفعه إلى المنطقة الدافئة، وافتقد الفريق المهاجم القناص القادر على ترجمة سيطرة رفاقه على وسط الملعب.