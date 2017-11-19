القاهرة - سامي عبدالفتاح

أبدت جماهير الزمالك سعادة كبيرة بصحوة الفريق الاول لكرة القدم بقيادة المونتينغري نيبوشا بعد ان واصل «الابيض» انتصاراته المتتالية، حيث حقق فوزه الثالث على التوالي على حساب فريق النصر (2-1) ضمن الجولة التاسعة على ستاد القاهرة بالجولة التاسعة من البطولة، ليدخل الزمالك في منطقة المنافسة، والتقدم الى المركز الثاني في قائمة الترتيب برصيد 18 نقطة.

سجل ثنائية الزمالك محمود علاء، ومحمد أشرف «روقة» من ركلة جزاء في الدقيقتين (25، 51)، بينما أحرز للنصر، حجاج عويس في الدقيقة 90.

ورفع الزمالك، رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد النصر بقيادة مدربه سيد عيد، عند 4 نقاط في المركز الـ 17، قبل الأخير.

جاءت المباراة في مجملها، سهلة للزمالك رغم محاولات النصر للعودة إلى الأجواء في الدقائق الأخيرة، لكن الفريق الأبيض، لم يمنحه الفرصة للتعادل بعد تسجيل هدف في الدقيقة.

ومع انتهاء الجولة التاسعة، يستعد فريقا الاهلي والاسماعيلي للمواجهة المرتقبة غدا في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة، حيث يستعيد الأهلي لاعبيه الأساسيين الذين غابوا عن لقاء الإنتاج الحربي الأخير بالجولة التاسعة، وانتهى بفوز الأحمر بهدفين لهدف في مباراة شهدت غياب أكثر من لاعب مؤثر منهم أحمد فتحي وعلي معلول وشريف إكرامي، ومازال موقف المصابين رامي ربيعة ومحمد نجيب معلقا.

واستقر المدير الفني للأحمر حسام البدري على الاستعانة بالقوة الضاربة أمام الإسماعيلي لقوة المباراة التي يعول عليها من أجل استمرار مسيرة الانتصارات بالدوري للحفاظ على لقب البطولة المحلية، وربما يشارك عبدالله السعيد من البداية أساسيا بعد مشاركته في 15 دقيقة فقط أمام الإنتاج، ومازال موقف حارس الفريق شريف إكرامي غير واضح من العودة للدفاع عن عرين الفريق أمام «الدراويش»، إذ شهدت جلسات الجهاز الفني للفريق الأخيرة جدلا بخصوص هذا الشأن في الوقت الذي طالب فيه بعض أفراد الجهاز الفني بإعادة إكرامي للدفاع عن عرين الفريق لاعتبارات كثيرة منها خبراته الطويلة، كما أنه الأفضل بين الحراس في الأهلي بل والدوري المصري كله وكان نجم لقاء منتخب مصر وغانا الأخير بختام تصفيات مونديال 2018 والتي انتهت بالتعادل 1-1 وأنقذ مرماه من عدة أهداف بشهادة الخبراء والجماهير، فيما يرى البدري أنه من الأفضل استمرار مشاركة محمد الشناوي بعدما ظهر بشكل جيد في لقاء الإنتاج، وسيحسم الجهاز الفني هذا الجدل خلال الساعات المقبلة.

وفي المقابل، أكد المدير الفني للإسماعيلي، الفرنسي سباستيان ديسابر، أن تأجيل لقاء فريقه أمام الأهلي في وقت سابق لظروف مشاركة الأحمر في بطولة أفريقيا جاء في مصلحة الدراويش لأنه كان مع بداية الموسم الجاري، أما الآن فأصبحنا جاهزين لخوض أي لقاء.

وتمنى ديسابر، أن تخرج مباراة الإسماعيلي والأهلي بشكل يليق بالفريقين والتوفيق لمنظمي المسابقة والحكام الذين سيديرون هذه المواجهة المرتقبة، قائلا: «لن أنظر لجدول الدوري إلا بعد انتهاء الجولة الأخيرة من المسابقة لأن الاستراتيجية التي أعتمد عليها بصفة مستمرة هي التركيز على كل مباراة قبل الأخرى».