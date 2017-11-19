سقط فريق الهلال السعودي في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه أوروا ريد دايموندز الياباني، امس في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

تقدم اوروا ريد دايموندز بهدف سجله رافايل دا سيلفا في الدقيقة 7. وتعادل السوري عمر خربين للهلال في الدقيقة.37

وبهذه النتيجة، سيحسم بطل هذه النسخة في مباراة الإياب التي ستقام بستاد سايتاما 2002 يوم السبت المقبل، حيث يحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف فيما يحتاج أوروا للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة ليحصد اللقب.



يذكر أن الفائز باللقب سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في أبوظبي الشهر المقبل، حيث يواجه بطل آسيا الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي، يوم 9 ديسمبر المقبل.