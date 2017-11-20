القاهرة - سامي عبدالفتاح

في التاسعة مساء بتوقيت الكويت، وفى ملعب ستاد برج العرب، سيكون لقاء القمة الحقيقي، بين الأهلي والاسماعيلي، وهو اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة، وهو لقاء قمة لأن الاسماعيلي بقيادة ديسابر يحتل صدارة الدوري المصري برصيد 20 نقطة، وسيقاتل من أجل الدفاع عن صدارته.. وهو ايضا لقاء قمة للأهلي، رغم انه يحتل الترتيب الحادي عشر برصيد عشر نقاط، أي ان الفارق بين الفريقين، عشر نقاط كاملة، ولكن للأهلي 6 مباريات مؤجلة، الفوز بها يضيف الى رصيده 18 نقطة.. لذلك فإن مباراة اليوم، ستعطى الفريق الفائز 3 نقاط غالية، و6 نقاط افتراضية في سباق القمة مع بطل الدوري.

لذلك فإن مباراة الليلة لها حساباتها المهمة والدقيقة من حسام البدري المدير الفني للأهلي، وديسابر المدير الفني للإسماعيلي، فكل منهما يريد النقاط الـ 3 الليلة.

عقد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الإسماعيلي جلسة مع حسني عبدربه قائد ولاعب وسط الفريق، وتطرقت الجلسة إلى بعض الأمور الفنية والأدوار المطلوبة من جانب حسني عبدربه كقائد للفريق لنقلها لزملائه خلال المعسكر.

وأنهى فريق الإسماعيلي استعداداته للمباراة، حيث اطمأن الفرنسي سباستيان ديسابر على جاهزية كل اللاعبين بمن فيهم الكولومبي دييجو كالديرون وتأهيلهم لخوض اللقاء الذي سيحسم بشكل كبير موقف الدراويش من الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري من عدمه، باعتبار ان الأهلي هو أقوى المنافسين للفريق الأصفر على صدارة الدوري.

واستقر ديسابر بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض لقاء الأهلي، حيث يحرس محمد عواد العرين وأمامه الرباعي باهر المحمدي أو «محمد أبو المجد بوشا» وبهاء مجدي ومحمود متولي وريتشارد بافور أو «محمد هاشم» وفي الوسط عماد حمدي وحسنى عبد ربه أو «محمد فتحي» وكريم بامبو أو «محمد صادق» وإبراهيم حسن وإسلام عبدالنعيم في الوسط وأمامهم الكولومبي دييجو كالديرون رأس حربة وحيد قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول يغيب عن التدريبات الجماعية لمدة أسبوعين.

وأضاف عبدالحفيظ ان غياب معلول يرجع إلى تجدد إصابته في العضلة الخلفية، بعد مشاركته من منتخب تونس أمام ليبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بالإضافة الى غياب صالح جمعة لعدم الجاهزية، وكذلك رامي ربيعة للإصابة.

المصري يستعيد الوصافة

وفي سباق الجولة التاسعة، حقق المصري البورسعيدي فوزا مهما، على حساب المقاولون، بهدف نظيف، ليستعيد المركز الثاني من الزمالك بعد 24 ساعة فقط من تقدم الزمالك للمركز الثاني.

سجل هدف المصري الوحيد، أحمد شكري في الدقيقة 69، عبر ضربة جزاء أثارت جدلا واسعا، بعد سقوط شكري، عقب التحام مع حارس المقاولون.

وتلقى المقاولون بذلك أول هزيمة له بالدوري، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة، في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد المصري إلى 19 نقطة.