سجل اللاعب المغربي ياسين أيوب هدفاً رائعاً للغاية خلال مباراة فريقه أوتريخت أمام نظيره إكسيلسيور في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الهولندي لكرة القدم.

وعلى ملعب "نيو غاليغنوارد" معقل نادي أوتريخت افتتح سيريل ديسرس باب التسجيل لفريقه في الدقيقة الثامنة، قبل أن يظهر أيوب في الشوط الثاني ويحرز هدفاً غاية في الروعة من خارج منطقة الجزاء.

وكانت الكرة بحوزة أيوب صاحب الـ23 عاماً في وسط الملعب حين مرر لزميله الألماني ريكو ستريدير (25 عاماً)، فأعاد الأخير الكرة لزميله المغربي الذي تقدم بها قليلاً وأطلق تسديدة هائلة من مسافة بعيدة عجز عنها الحارس الأيسلندي أوغموندور كريستينسون.

وعاد أيوب لوضع بصمة جديدة في المباراة حين صنع هدفاً لزميله ويليم يانسن من ضربة ركنية، لينتصر فريقه بثلاثة أهداف نظيفة رافعاً رصيده بذلك إلى 20 نقطة في المركز الخامس، فيما تراجع إكسيلسيور للمركز العاشر بـ10 نقاط.