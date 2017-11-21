القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

التهبت الأجواء الانتخابية في نادي الزمالك، قبل 48 ساعة من انطلاقها على يومين (الخميس والجمعة) بعدما أعلن أحمد سليمان، المرشح لرئاسة الزمالك، أنه سيعتصم مع أعضاء قائمته، في مقر اللجنة الأولمبية المصرية، ردا على قرار مركز التسوية، باستبعاد هاني العتال، المرشح ضمن قائمته على منصب نائب الرئيس، من الانتخابات، بدعوى تزوير العضوية.

وقال سليمان إنه سينسحب من الانتخابات مع قائمته، إذا تم استبعاد أي عضو بها، متهما وزير الرياضة، م. خالد عبدالعزيز، بالتدخل من أجل الإطاحة بالعتال، ومحاباة مرتضى منصور، رئيس الزمالك الحالي.

وكان العتال قد اتهم مرتضى مرارا، بالسعي للإطاحة به من الانتخابات، لفتح المجال أمام نجله أحمد، المرشح أيضا على مقعد نائب الرئيس.

وجاء الاستبعاد، في الشق المستعجل، بسبب «تزوير العضوية»، ويتبقى للعتال الطعن في الشق الموضوعي، الذي يحتاج المزيد من الوقت، ما يعني خروجه من انتخابات الزمالك رسميا.

وأكد العتال أن القائمة الخاصة بأحمد سليمان يجب أن تستكمل الانتخابات بشكل طبيعي ولا تنسحب حتى وإن تم استبعاده بصورة نهائية، وبدوره طالب مرتضى منصور منافسه سليمان بألا ينسحب حتى يعرف حجمه الحقيقي عند الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

وفي ظل هذه الأجواء فإن انتخابات الزمالك تسير نحو فوز كبير لقائمة مرتضى، لارتباك قائمة منافسه.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد قررت تأجيل مباراة الزمالك في الجولة العاشرة، والتي كان مقررا لها الخميس لتقام يوم 3 يناير، بسبب الانتخابات.

افتتاح الجولة الـ 10 للدوري

وتنطلق اليوم الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري، بمباراة واحدة تجمع بين الاتحاد السكندري وطنطا.

وفي النادي المصري البورسعيدي، كرر اللاعب البوركيني اريستيد بانسيه هروبه بعد يوم واحد من احتواء مشكلة هروبه الأول وعودته الى التدريبات، وسافر الى ابيدجان عاصمة ساحل العاج.

وجاء هروب اللاعب البوركيني أريستيد بانسيه هذه المرة بسبب توقيع عقوبة مالية عليه بخصم مستحقات شهرين من عقده وهذا ما أغضبه قائلا، «إن هذه العقوبة شاذة، وأنا لست عبدا لكي أعاقب بهذه القسوة».