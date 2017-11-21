بيروت ـ ناجي شربل

أعلن المدير الفني لنادي النجمة جمال الحاج تقديمه استقالته بعد ساعات من خسارة فريقه أمام السلام زغرتا 1-2، في ختام المرحلة الثامنة من الدوري العام اللبناني الـ 58 لكرة القدم.

وكانت البداية قد انطلقت عقب تصريح رئيس النادي أسعد سقال الذي طالبه بتقديم استقالته قبل أن تتم إقالته من قبل مجلس الإدارة، حيث عقد الحاج اجتماعا مع أمين عام النادي سعد الدين عيتاني وقدم له تقريرا مفصلا حول أسباب هبوط مستوى اللاعبين والخسارة الأخيرة التي مني بها الفريق.

وجاء في التقرير بإجراء عدد من التغييرات في صفوف الفريق بإحداث تغييرات في 3 مراكز لسد الثغرات ومعالجة الخلل والبداية في خط الدفاع مطالبا باستبدال المصري محمود فتح الله، والتغيير في خط الهجوم باستبدال السوري عبد الرزاق حسين وزميله النيجيري كبيرو موسى الذي يعاني هبوطا في مستواه البدني حسب ما جاء في وصفه.

وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء» ان ادارة النجمة ستمنح مساعد الحاج المدرب الارميني ارمين صاناميان فرصة قيادة الفريق هذا الاسبوع، معولة على مستواه التدريبي بعد حصوله على شهادة تدريب متقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقيادته فريقا في الدوري الارميني الى المركز الثالث، لكن الادارة ستبحث عن مدرب اجنبي وليس محليا، خصوصا انه طرح اسم المدرب الوطني اميل رستم للاشراف على النجمة، بعدما سبق له قيادته الى لقب الدوري.

وفي شأن منفصل، شهد الاسبوع الثامن من الدوري تعادل الانصار ومضيفه النبي شيت في البقاع 1-1، وتعطل المباراة 13 دقيقة بعد اصابة الحكم المساعد بجرح بليغ في رأسه نتيجة قذفه بزجاجة مياه.

كما اثار عدم احتساب الحكم سامر السيد قاسم ركلة جزاء لطرابلس امام العهد احتجاجات واسعة، ودعوات الى إعادة وقف الحكم الذي أوقف الموسم الماضي سنة.

في حين عاد الصفاء من صور بنقاط المباراة الثلاث بفوزه على الاصلاح البرج الشمالي صاحب القاع 1-0. وتتجه الانظار مساء الجمعة الى مباراة الصفاء والعهد تحت الاضواء الكاشفة في مدينة كميل شمعون الرياضية.