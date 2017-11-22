نال حسين عبدالغني، لاعب نادي النصر السعودي السابق، إشادة واسعة لإجابته على سؤال حول حبه لسيدات بلغاريا، في لقاء مع قناة تلفزيونية بلغارية.

ويلعب، قائد النصر السعودي السابق، حاليًا لنادي فيريا البلغاري.

وقال حسين عبدالغني: إن دخول السيدات لملاعب المملكة العربية السعودية أمر جيد وطبيعي.

وعن سؤال حول حبه لفتيات بلغاريا، قال عبدالغني: “أنا رجل مسلم ومتزوج، لا أنظر لسيدات أخريات”.

ونالت إجابة عبدالغني إعجابًا شديدًا بين السعوديين، حيث تم تداول فيديو إجابته على سؤال المذيع بكثافة.

وأبدى عبدالغني رغبته في العودة لتمثيل منتخب السعودية في مونديال روسيا المقبل، مشيرًا إلى أنه سيحافظ على فرصته إذا حصل عليها مع المدرب الجديد لمنتخب السعودية إدغاردو باوزا.

وقال، لاعب نادي النصر السعودي، إنه سعيد برحلته في ملاعب بلغاريا، وإن وجود أسرته في بلغاريا معه كان سببًا رئيسًا في ذلك.

كان بعض النقاد الرياضيين السعوديين طالبوا بعودة حسين عبدالغني من جديد لتمثيل منتخب السعودية.