القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

خطف حارس الأهلي رقم «2» محمد الشناوي، الأضواء في لقاء القمة الذي جمع بين الأهلي والإسماعيلي، وساهم بشكل مباشر في فوز فريقه على الدراويش 2-0 في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لسباق الدوري، حيث أنقذ «الأحمر» من السقوط في الشوط الأول بتألقه اللافت للنظر، والذي سيضعه في صدارة المشهد خلال الجولات المقبلة، فيما تولى زميلاه عمرو السولية وعبدالله السعيد، مسألة التهديف للأهلي في الشوط الثاني، وهما من لاعبي الإسماعيلي السابقين. ويعتبر هذا الفوز مهما في حسابات المنافسة، حيث مازال الإسماعيلي متصدرا، لكن للأهلي خمس مباريات مؤجلة أخرى.

وأبدى حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي سعادته بالفوز على الإسماعيلي بثنائية دون رد، واعترف البدري في المؤتمر الصحافي بسوء أداء فريقه في الشوط الأول والتعامل بشكل خاطئ مع ضغط لاعبي الإسماعيلي، مؤكدا أن الشوط الثاني شهد تحسنا واضحا في أداء الأهلي جعله يحقق الفوز.

وشهد اللقاء المشاركة الأولى للاعب الجنوب أفريقي الصاعد باكاماني ماتشامبي (باكا) لاعب الوسط السريع والموهوب القادر على التألق مع الأهلي، وأوضح البدري أن عدم إشراكه في الفترة الأخيرة يعود إلى عدم قيده أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي عمرو السولية وعبد الله السعيد في الدقيقتين 75 و82 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الأهلي حامل اللقب إلى 13 نقطة ليتقدم للمركز السادس بقيادة مديره الفني حسام البدري، وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 20 نقطة في الصدارة بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر بعد أن تلقى الدراويش أول هزيمة بالدوري.