وافق الاتحاد السوري لكرة القدم في اجتماعه على استقالة المدير الفني لمنتخب سورية ايمن الحكيم، وقرر البدء في البحث عن مدرب بديل.

وأكد رئيس الاتحاد صلاح رمضان لوكالة فرانس برس «النية تتجه إلى التعاقد مع مدرب اجنبي على مستوى عال».

واضاف «قبلنا استقالة الحكيم، وشكرناه على ما قدمه، وسيتم تكريمه قريبا. ندرس حاليا امكانية التعاقد مع مدرب اجنبي وقد وصلتنا عدة سير ذاتية عن مدربين أوروبيين وبرازيليين».

وتابع رمضان «المشكلة التي تواجهنا هي عدم إمكانية وصول المبالغ التي تخصنا من الاتحاد الدولي بسبب الحظر المفروض علينا منذ اندلاع الأزمة، وستتم مخاطبة الفيفا والبحث في إمكانية أن يتم دفع رواتب المدرب الأجنبي من قبلهم ومن المبالغ المخصصة لنا والتي تقدر بنحو 6 ملايين دولار».