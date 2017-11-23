القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

استحوذت انتخابات الأندية على اهتمام الشارع الرياضي المصري، خاصة معركتي الأهلي والزمالك، والعديد من الأندية الأخرى مثل المصري والصيد والشمس، وذلك خلال نهاية الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تحسم نتائج انتخابات كل الأندية قبل نهاية الشهر الجاري، والسمة الواضحة في هذه المعارك الانتخابية وأنها جميعا عالقة في المشاكل والأزمات والقضايا، والتي من الممكن أن تتسبب في تأجيلات إجبارية لبعضها، مثل انتخابات الزمالك، المقرر لها اليوم وغدا، بسبب استبعاد مرشح نائب الرئيس هاني العتال، واحتمالات عودته مجددا، ونظرا لضيق الوقت، فإن قرار التأجيل قريب جدا، وصاحبة هذا القرار هي اللجنة الأولمبية المصرية.

وهناك احتمال أيضا بتأجيل انتخابات الأهلي، المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجاري، بسبب عدم وضوح موقف أعضاء النادي المنتسبين لمقر الشيخ زايد، حيث مازال موقفهم معلقا ما بين حق التصويت في الانتخابات القادمة، ومنع هذا الحق، وإذا تأخر القرار من اللجنة الأولمبية فسيكون التأجيل حتميا، لتفادي عدم قانونية الانتخابات، والطعن عليها، ما يجعلها كأنها لم تكن.

وفي حالة التأجيل الاضطراري المتوقع لانتخابات أي ناد، يتم تجميد مجلس الإدارة الحالي، وتنتقل الإدارة إلى المدير التنفيذي مع المدير المالي، لييسرا شؤون النادي مع الدعوة لجمعية عمومية جديدة للانتخابات خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى.

تعثر جديد للاتحاد السكندري

اقتنص طنطا تعادلا ثمينا من مضيفه الاتحاد السكندري (1-1) في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جرت على ملعب الإسكندرية في الجولة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

سجل الاتحاد هدف التقدم في الدقيقة (79) عن طريق محمد ناجي «جدو» من ضربة رأس رائعة سكنت شباك حارس مرمى طنطا، لكن رمضان ربيع سجل هدفا رائعا في الوقت القاتل في الدقيقة (95) بتسديدة سقطت في مرمى الهاني سليمان، حارس الاتحاد.

وشهدت اللحظات الأخيرة، طرد الحارس الهاني سليمان لحصوله على الإنذار الثاني للاعتراض على حكم اللقاء الذي تعرض لانتقادات حادة بعد نهاية المباراة من جانب الفرنسي المدير الفني للاتحاد ميشال كافالي، ورفع طنطا بقيادة مدربه خالد عيد رصيده الى 12 نقطة بالمركز العاشر، وفشل الاتحاد في تحقيق الفوز.

وتقام اليوم ثلاث مباريات، حيث يلتقي الأسيوطي مع المصري، النصر مع الإنتاج الحربي، والمقاولون مع إنبي.

وفي شأن كروي آخر، كشف أحمد عبد القادر، وكيل اللاعب عمر جابر، المحترف في بازل السويسري، عن مفاوضات لانتقال اللاعب إلى لوس أنجيليس جالاكسي الأميركي، والتي بدأت منذ شهر، عن طريق بوب برادلي، المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري، حيث أقنع برادلي اللاعب عمر جابر بالانتقال إلى لوس أنجيليس على سبيل الإعارة لمدة عام، بداية من مطلع 2018. وتابع «بازل رفض العرض خصوصا أن اللاعب تلقى عرضين من إسبانيا، وثالثا من بورصا سبور التركي».