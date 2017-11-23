الرياض - خالد المصيبيح

تبدأ اليوم الجولة 11 من الدوري السعودي بثلاثة لقاءات يشكل فيها لقاء «الكلاسيكو» الخاص بين النصر والاتحاد أقوى وأهم لقاءات الجولة والذي سيكون في الرياض وعلى ستاد الامير فيصل وسيخصص دخل المباراة لنجم المنتخب السعودي والنصر سابقا سالم مروان الذي يعاني من شلل نصفي منذ سنوات اثر حادث سير وكان اتحاد كرة القدم السعودي قد قرر أن يكون دخل مباراة الاتحاد والشباب في الجولة السابقة لأسرة نجم المنتخب والاتحاد سابقا محمد الخليوي الذي انتقل إلى رحمة الله من سنتين.

ويدخل الفريقان لقاء اليوم بحثا عن تحسين الوضع، فالنصر المستضيف يحل ثالث الترتيب ويسعى للاستمرار في الوصول للمنافسة على الصدارة بينما لازال الاتحاد متأخرا في الترتيب، حيث يحل سابعا بعد أن فقد عدة نقاط أدت إلى تراجعه ويغيب عنه اليوم هدافه المصري محمود كهربا الذي يعاني من إصابة فيما سيدخل النصر المنتشي بفوز قوي في الجولة الماضية خارج ملعبه مكتمل الصفوف باستثناء مدافعه خالد الغامدي وتعتبر لقاءات النصر والاتحاد مثيرة في السنوات الأخيرة وتشهد تنافسا بين الفريقين.

وفي لقاء آخر، يلتقي الشباب بالفيحاء.