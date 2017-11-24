القاهرة - سامي عبدالفتاح

مواجهتان من النوع الثقيل تعيش معهما اليوم جماهير الكرة المصرية في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وفي ظل الصراع القوي على صدارة القائمة بعد عودة الأهلي لهذا السباق، ستكون المواجهة الأولى في ستاد الإسماعيلية وتجمع بين الإسماعيلي (المتصدر) برصيد 20 نقطة، والمصدوم بخسارته الأخيرة أمام الأهلي، وبين فريق سموحة الذي يحتل الترتيب الخامس برصيد 15 نقطة.

وفي مواجهة أخرى لا تقل قوة وإثارة، يحتضن ستاد القاهرة المباراة الكبرى بين الأهلي والداخلية، وذلك في التاسعة مساء بتوقيت الكويت، ويحتل الأهلي الترتيب السادس برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط، يأتي فريق الداخلية في المركز التاسع.

من جهة أخرى أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم، التي تجمع فريقي الجزيرة والوحدة، ستقام في القاهرة يوم 4 يناير المقبل في الثامنة مساء وبحضور الجماهير.