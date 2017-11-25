القاهرة - سامي عبدالفتاح

اختتم أمس محمود الخطيب أسطورة الكرة بالأهلي والمرشح لمنصب الرئيس في انتخابات النادي المقرر لها يوم الخميس المقبل سلسلة ندواته الرسمية بفرع النادي بمدينه نصر، حيث كشف خلالها عن العديد من المفاجآت السارة لأعضاء الجمعية العمومية وإيضاح العديد من النقاط التي أثيرت في الفترة الماضية ومن بينها ستاد الأهلي الذي يمثل الحلم بالنسبة لأعضاء النادي وجماهيره، وكانت ندوة قوية رفعت من أسهمه في المنافسة على قيادة سفينة القلعة الحمراء، كما فند العديد من انتقادات منافسه محمود طاهر، خاصة في قصة ستاد الاهلي المزمع إنشاؤه.

حضر الندوة جميع أعضاء القائمة التي تضم كل من العامري فاروق المرشح لمنصب نائب الرئيس وخالد الدرندلي المرشح لمنصب امين الصندوق وم.خالد مرتجى وابراهيم الكفراوي ود.رانيا علواني وطارق قنديل وجوهر نبيل ومحمد الدماطي للعضوية فوق السن ومحمد الجارحي ود.مهند مجدي ومحمد سراج للعضوية تحت السن، كما حضر الندوة العديد من نجوم الكرة الذين أعلنوا دعمهم لقائمة الخطيب.

وقال أسطورة الأهلي ان الرهان الحقيقي سيكون على أعضاء النادي لأنهم قادرون على اتخاذ القرار الصائب عند الاختيار وعادة ما ينحازوا لمصلحة الأهلي. وأضاف ان أعضاء النادي طالعوا برنامجه الانتخابي طوال الفترة الماضية والذي تم إعداده بعد دراسة متكاملة لكل قطاعات النادي، وأنه يتعهد بتنفيذ هذا البرنامج خلال المدة الزمنية المحددة فيه.

وأكد الخطيب ان النشاط الرياضي سيشهد طفرة كبيرة من الناحية الإدارية والمادية ولابد من توفير احتياجات كل الألعاب الجماعية والفردية بما يساهم في رفعة اسم النادي.

وقال ان الأهلي لن يعود للخلف ولابد أن يتكاتف الجميع لخدمة هذا الصرح صاحب الفضل عليه بعد الله سبحانه وتعالى، وأنه أكبر دافع له للترشيح كان لرد دين النادي الذي صنع شهرته سواء رياضيا أو إداريا.

المصري يقفز لصدارة الدوري

على صعيد آخر، وفيما يشبه لعبة الكراسي الموسيقية، لتبادل القفز الى صدارة الدوري المصري، حصد المصري البورسعيدي فوزا مهما على حساب مضيفه الأسيوطي سبورت 2-1، ليرفع رصيد المصري إلى 22 نقطة ليتصدر الدوري مؤقتا بقيادة مديره الفني حسام حسن، بينما تجمد رصيد الأسيوطي عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر بقيادة مديره الفني علي ماهر.

سجل ثنائية المصري أحمد شكري من ضربة جزاء وإسلام أبوسليمة في الدقيقتين 5 و19، بينما أحرز شريف دابو هدف الأسيوطي في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

وشهد اللقاء طرد مصطفى علي «مارسيلو» ظهير أيسر المصري في الدقيقة 78، كما اندفع علي ماهر عقب المباراة، نحو الحكم، معترضا على بعض قراراته، وخاصة احتساب ضربة جزاء للمصري، لصالح أحمد شكري، إلى جانب رفضه احتساب ضربة جزاء للأسيوطي، من وجهة نظر ماهر، تدخل حسام حسن لفض الاشتباك. وخطف إنبي، تعادلا مثيرا من أنياب مضيفه المقاولون العرب، 2-2.

وفي مباراة ثالثة بالجولة نفسها، خطف الإنتاج الحربي فوزا صعبا على حساب مضيفه النصر بهدف نظيف سجله الزيمبابوي عباس أميدو في الدقيقة 25، فيما تصدى حارس الإنتاج، عامر محمد، لضربة جزاء للنصر، في الدقيقة 87، سددها محمد حسن ميدو.

ورفع الإنتاج بذلك رصيده إلى 12 نقطة، في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد النصر عند 4 نقاط، في المركز قبل الأخير.