حقق عجمان مفاجأة من العيار الثقيل حين جرد مضيفه الوصل المتصدر نقطتين ثمينتين 2-2 في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم التي شهدت تعادل العين الثاني ايضا مع مضيفه دبا الفجيرة 0-0.

في المباراة الأولى، كان الوصل في طريقه لتحقيق فوز سهل على ضيفه الذي يحتل مركزا متأخرا في الترتيب (التاسع)، وذلك بعد تقدمه عليه بهدفين نظيفين سجلهما الثنائي البرازيلي فابيو دي ليما (19) وكايو كانيدو (38).

لكن المالي موديبو مايغا الذي صام عن التهديف في المراحل الـ 8 الماضية قلص النتيجة لعجمان (78) قبل ان يعود اللاعب ذاته ويدرك التعادل (85)، ليحرم أصحاب الأرض من فرصة تعزيز صدارتهم، لاسيما بعد تعادل منافسهم المباشر العين مع مضيفه دبا الفجيرة 0-0 في المباراة الثانية.

وبقي الوصل في المركز الاول برصيد 21 نقطة مقابل 19 للعين، في حين تقدم عجمان للمركز التاسع (9 نقاط) ودبا للسادس (10 نقاط).

ورغم التعادل اصبح الوصل على بعد مباراة واحدة من معادلة رقم الجزيرة القياسي الذي حققه عام 2011 بعدم الخسارة في 25 مباراة متتالية في كل المسابقات.

ووصل الوصل الى المباراة 24 دون خسارة منها 21 في الدوري و3 في كأس الرابطة.

وزاد الوحدة الضغط على الوصل والعين بعد فوزه الكبير على ضيفه الشارقة بـ 3 أهداف نظيفة سجلها المجري بالازس دزسودزساك (4) والكوري الجنوبي ريم تشانغ (18) والأرجنتيني سيباستيان تيغالي (84). ورفع الوحدة رصيده الى 19 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن العين، ونقطتين عن الوصل المتصدر.

وتختتم المرحلة التاسعة اليوم، فيلعب الجزيرة مع الإمارات، والنصر مع شباب الأهلي، والظفرة مع حتا.