انتزع النصر فوزا مهما على حساب ضيفه الاتحاد 1-0 على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض في قمة المرحلة الحادية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم. وسجل المغربي محمد فوزير (16) هدف المباراة الوحيد، فحافظ «العالمي» على مركزه الثالث بعد ان رفع رصيده إلى 19 نقطة، وبقي الاتحاد سابعا مؤقتا وله 13 نقطة.

وحقق الفيحاء فوزا مهما على الشباب 3-1 على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة.

سجل للفيحاء التشيلي روني فرنانديز (30) وحسن معاذ (47) واليوناني الكساندرو تزيوليس (79)، وللشباب ناصر الشمراني (49). ورفع الفيحاء رصيده إلى 10 نقاط، وتقدم الى المركز الثاني عشر بفارق الاهداف خلف الشباب.

وفرض أحد على مضيفه الرائد التعادل 2-2 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وتقدم الرائد مرتين بواسطة صقر عطيف (33) والغيني إسماعيل بنغورا (59)، وعادل احد عن طريق سالك احمد (54) والسوداني محمد الضوء (62).

ورفع أحد رصيده الى 9 نقاط وتراجع الى المركز قبل الأخير امام الرائد (6 نقاط).