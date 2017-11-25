الأزمة الإدارية مستمرة في الاتحاد اللبناني للعبة



بيروت - ناجي شربل

حقق منتخب لبنان في كرة السلة فوزا كبيرا على الهند بفارق ٣٥ نقطة ١٠٧-٧٢، في افتتاح مبارياته ضمن تصفيات المجموعة الآسيوية الثالثة المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها الصين سنة 2019 أمام جمهور لا بأس بعدده في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل.

وسبق المباراة فوز الأردن على سورية ١٠٩-٧٢، علما ان لبنان يحل ضيفا على الأردن الأحد في عمان، في قمة المجموعة.

ونجح منتخب الأرز الذي يحتل المركز الثالث والخمسين عالميا والتاسع آسيويا، في الإطباق على الهند، المصنفة 64 عالميا و11 آسيويا، منذ بداية اللقاء.

مثل لبنان: الكابتن جان عبد النور (8 نقاط)، ايلي اسطفان (6)، وائل عرقجي (13)، نديم سعيد (6)، باسل بوجي (15)، علي حيدر (11)، علي كنعان، علي مزهر (8)، احمد ابراهيم (22 نقطة)، شارل تابت (3)، جاد خليل (11) والسوداني المجنس لبنانيا آرثر ماجوك (٤ نقاط).

في جانب آخر، استمرت الأزمة الإدارية التي تعصف بالاتحاد اللبناني لكرة السلة، مع سعي رئيسه بيار كاخيا الى عقد اجتماع اول للجنة الإدارية برئاسته للمرة الاولى منذ أكثر من شهرين.

وقد وجه كاخيا دعوة خطية الى الأعضاء لعقد اجتماع عصر اليوم وفقا للمادة الـ ٣٧ من النظام الداخلي، التي تجيز لرئيس الاتحاد الدعوة الى عقد جلسات.

وحدد كاخيا جدول الأعمال ببند وحيد تضمن البحث في كيفية تسديد ٤٢٥ ألف دولار أميركي، هي الدفعة الاولى من مبلغ يصل الى 1.7 مليون دولار عائد للاتحاد الآسيوي للعبة، يمثل رسم استضافة لبنان لبطولة آسيا في أغسطس الماضي.

ولم يعرف ما إذا كان الأعضاء سيلبون دعوة كاخيا ويؤمنون النصاب القانوني للجلسة.