الرياض - خالد المصيبيح

يسعى الهلال السعودي الى التتويج بكأس دوري أبطال آسيا لكرة القدم على ارض مضيفه اوراوا ريد دايموندز الياباني عندما يلتقيه ظهر اليوم في إياب الدور النهائي على ملعب «سايتاما».

وعاد أوراوا من الرياض بتعادل ثمين 1-1 ذهابا قبل اسبوع.

وتقدم الضيف عبر البرازيلي رافايل سيلفا في الدقيقة السابعة، وعادل صاحب الارض في الدقيقة 38 بواسطة السوري عمر خريبين.



ويشارك بطل دوري أبطال آسيا في كأس العالم للأندية المقررة في أبوظبي الشهر المقبل.

ويبحث الهلال أولا عن الهدف الذي يبقي حظوظه قائمة في وقت سيكون فيه الفريق الياباني امام فرصتين الفوز أو التعادل السلبي، لذلك كان تركيز مدرب الهلال، الارجنتيني رامون دياز، على ضرورة البحث عن هدف مبكر، وإن كان سيفتقد أبرز لاعبيه وهو البرازيلي كارلوس ادواردو الذي اصيب بالرباط الصليبي في لقاء الذهاب وسيكون نواف العابد بديلا له.

وإذا كان انصار اوراوا يتفاءلون بملعب سايتاما حيث لم يخسر الفريق عليه إطلاقا في البطولة منذ بدايتها، إلا ان أنصار الهلال يتفاءلون بفريقهم عندما يكون الخصم يابانيا من خلال 4 نهائيات أمام فرق يابانية، كسب الفريق السعودي 3 منها أمام فرق ناغويا وشيميزو وجابيليو مقابل خسارة واحدة أمام فوركاوا في بطولات آسيوية مختلفة.

ويجب على دياز إذا ما أراد البحث عن نتيجة إيجابية التركيز على خط الدفاع كثيرا والذي عانى سواء في البطولة ذاتها او في الدوري المحلي بعد ان استقبل مرماه عدة أهداف سهلة.

ولن يضيف دياز شيئا جديدا على تشكيل فريقه الذي لعب لقاء الذهاب إلا ان الفريق الياباني سيشهد عودة مدافعه البرازيلي ماوريسيو بعد انتهاء إيقافه.