القاهرة - سامي عبدالفتاح

انطلقت مباريات الجولة العاشرة في الدوري المصري، بالوقوف دقيقة حدادا قبل انطلاق المباراتين، والتي شهدت فوز الإسماعيلي على سموحة 1-0، والأهلي على الداخلية 2-0.



وواصل فريق الأهلي مسلسل انتصاراته في مسابقة الدوري المصري، وتغلب على ضيفه الداخلية بثنائية دون رد، مساء أول من أمس بستاد القاهرة في ختام الجولة العاشرة للمسابقة، وسجل «ثنائية» الأهلي اللاعب المغربي وليد أزارو في الدقيقة 17، وسعد سمير في الدقيقة 86، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة متقدما للمركز الرابع، وتجمد رصيد الداخلية عند 12 نقطة في المركز العاشر.



وشهدت المباراة سيطرة من الأهلي، وافتقد لاعبو الداخلية النزعة الهجومية والمحاولات على المرمى من أجل الوصول إلى شباك الحارس محمد الشناوي، الذي اختبر في كرات معدودة.



وفاز فريق الإسماعيلي على ضيفه سموحة السكندري بهدف نظيف (1-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقان بستاد الإسماعيلية، سجل هدف اللقاء كريم بامبو في الدقيقة الـ 9 من عمر المباراة، التي شهدت عدة فرص لسموحة مع تألق الحارس محمد عواد.



ورفع الإسماعيلي رصيده، بقيادة المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب للدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد سموحة عند 15 نقطة في المركز الخامس بقيادة المدرب التشيكي فرانز ستراكا.



من جهة أخرى، سيتولى مرتضى منصور، الشخصية المثيرة للجدل، رئاسة نادي الزمالك المصري لولاية جديدة حتى 2021، بعد تغلبه امس على قائمة منافسه أحمد سليمان.



وذكر حساب النادي الرسمي على موقع تويتر: «مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك للفترة الثانية على التوالي ويعاونه في المجلس أحمد جلال وهاني العتال في مقعدي النائب، حازم ياسين في مقعد أمين الصندوق، إسماعيل يوسف وهاني زادة وشريفة الفار وعبدالله جورج وعلاء مقلد كأعضاء للمجلس».



وحصل منصور على 26541 صوتا مقابل 16094 صوتا لسليمان، المدرب السابق وعضو مجلس الادارة سابقا الذي استقال من منصبه عام 2015 بسبب خلافات مع منصور نفسه.



وخسر من قائمة منصور نجله أحمد مرتضى منصور(18353 صوتا).