بيروت - ناجي شربل

انتزع العهد حامل اللقب صدارة الدوري العام اللبناني الـ ٥٨ لكرة القدم من الصفاء، بفوزه عليه ٣-١، في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، في افتتاح المرحلة التاسعة.

وتساوى الفريقان نقاطا، لكن العهد تصدر لفوزه على خصمه في المواجهة المباشرة بينهما. وأفاد العهد من افتتاح حسن شعيتو «موني» التسجيل في الثانية ٥٥ من بداية المباراة بكرة أرضية تلقاها من محمد قدوح وسددها «على الطاير» إلى يمين الحارس علي حلال.

وظل الصفاء مستسلما من دون أي خطورة حتى الدقيقة 28، اذ لم يسدد باتجاه المرمى إلى أن دانت له السيطرة في الدقائق الأخيرة، وفيها نجح في صنع بعض الفرص من خلال النشيط محمد زين طحان، حتى كانت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عندما ارتكب الحارس مهدي خليل خطأ قاتلا ضد عمر الكردي خارج المنطقة فطرده الحكم القبرصي كريستوف. ودفع المدرب باسم مرمر بالحارس محمد حمود بدلا من محمد قدوح. واحتسب الحكم ضربة حرة سددها محمد جعفر وارتدت كرته من العارضة.

وفي الشوط الثاني، ارتد العهد داخل منطقته في الوقت الذي اندفع الصفاء في الهجوم ضاغطا ومحاولا التسجيل مقابل دفاع مستميت من العهد.

وتألق الحارس حمود مرة ثانية عندما أبعد كرة محمد جعفر التي ارتطمت بالعارضة وحولها الكاميروني ارنست انانغ برأسه فوق العارضة.

ودفع المدرب مرمر بالمدافع علي السعدي بدلا من حسن شعيتو. وفي الدقيقة 82 اخطأ الكاميروني ستانلي بالكرة فخطفها مهدي فحص ومررها أمامية الى نجم المباراة النيجيري عيسى يعقوبو ليلعبها من مشارف المنطقة في سقف المرمى.

وفي خضم الهجوم الصفاوي، تلقى مهدي فحص نجم المباراة الكرة من حسين زين فحولها الى حسين منذر المنفرد الذي أرسلها أرضية زاحفة الى الشباك مسجلا الإصابة الثالثة في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة ٩١ الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع، دخل عمر الكردي من جهة اليسار وأحرز هدف فريقه الوحيد.