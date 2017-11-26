توج أوراوا ريد دايموند بلقب بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه أمس على الهلال السعودي 1-0 في إياب النهائي على ملعب سايتاما 2002.

ويدين أوراوا ريد دايموند باللقب الثاني بعد الأول عام 2007 إلى مهاجمه البرازيلي رافايل سيلفا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 88، بعد أن سجل هدفا في مباراة الذهاب والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وتوج السوري عمر خريبين، مهاجم الهلال، بعد تسجيله 10 أهداف.

وتقاسم الثنائي هالك، لاعب شنغهاي الصيني ورافائيل سيلفا، لاعب أوراوا ريد دياموندز الياباني المركز الثاني بقائمة هدافي البطولة الآسيوية، برصيد 9 أهداف لكل منهما.