القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تتجه الأنظار صوب ملعب برج العرب، في التاسعة مساء اليوم، لمتابعة اللقاء المرتقب بين الأهلي والمصري، في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري، وفي ظل دوافع الثأر للفريق البورسعيدي، الذي خسر الكأس أمام الفريق الأحمر، في اللحظات الأخيرة، والبقاء في دائرة المنافسة على الصدارة، وفي المقابل اصرار الاهلي على تعويض غيابه والدخول بقوة في دائرة المنافسة.

ويبدو الصراع بين حسام البدري، مدرب الأهلي، وحسام حسن المدير الفني للمصري، حافلا بالإثارة، والندية، خاصة أن الثنائي من أكبر المدربين في الدوري

ويحتل المصري، المركز الثاني بـ22 نقطة، بينما يواصل الأهلي صحوته وحقق 4 انتصارات متتالية جعلته يتقدم للمركز الرابع بـ16 نقطة، وله 4 مباريات مؤجلة.

وشارك في المران كاملا وبشكل طبيعي المدافع محمد نجيب، بعد تخلصه من إصابته في الحوض، وشارك أيضا أحمد حمدي لاعب الوسط بعد التخلص من إصابته في العضلة الأمامية، بجانب تخلص حسين السيد الظهير الأيسر من إصابته في العضلة الخلفية

واكتفى المدافع رامي ربيعة، بخوض تدريبات استشفائية في صالة الجيمانزيوم، لإصابته في الحوض، كما خضع التونسي علي معلول، الظهير الأيسر، لتدريبات تأهيلية منفردا لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية

ويلعب طنطا مع ضيفه المقاولون، باحثا عن استعادة النتائج الطيبة، بينما يحل الأسيوطي ضيفا ثقيلا على إنبي في مواجهة قوية أيضا بين الثنائي إيهاب جلال، مدرب إنبي، وعلي ماهر مدرب الأسيوطي.

معلول: صلاح الأفضل

أكد المدير الفني لمنتخب تونس المدرب نبيل معلول، في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، إن محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليڤربول الإنجليزي، هو أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2017.

وتابع معلول «أتمنى أن يحصل محمد صلاح على لقب أفضل لاعب في القارة السمراء، أنا من جهتي كمحلل فني ومدرب، منبهر بالمستوى الذي يقدمه نجم منتخب مصر هذا العام في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأضاف «محمد صلاح فرض نفسه في ليڤربول، كما أن المدرب الألماني يورجن كلوب، أعطاه القيمة التي يستحقها»

وختم معلول حديثه بقوله «محمد صلاح لديه قدرات كبيرة، فهو لاعب موهوب، وثقة مدربه في إمكانياته ساعدته أيضا على أن يقدم أفضل ما لديه».