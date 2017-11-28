بيروت – ناجي شربل

كان فريق النجمة أكثر المستفيدين من نتائج المرحلة التاسعة من الدوري العام اللبناني الـ 58 لكرة القدم، اذ قلّص الفارق مع المتصدر العهد ووصيفه الصفاء الى نقطة واحدة.

وفاز النجمة على ضيفه الشباب العربي بثلاثية بيضاء على ملعب صيدا البلدي، وسجل له المصري محمود فتح الله من ضربة حرة، والسوري عبد الرزاق الحسين بكرة رأسية، وحسن المحمد بكرة في سقف المرمى اثر تمريرة خالصة من حسن معتوق في الدقائق 45 و52 و84.

وشهد المباراة من المنصة الرسمية المدرب السابق للنبيذي جمال الحاج الذي جلس خلف رئيس النادي اسعد سقال. وقاد النجمة في ارض الملعب المدير الفني الموقت الارميني ارمين صاناميان.

وتردد ان الادارة النجماوية ستمنح الاخير الفرصة لاثبات نفسه حتى نهاية المرحلتين الاخيرتين من دور الذهاب، مع استمراراها بالبحث عن مدرب عربي.

في حين سقط الانصار في فخ التعادل مع ضيفه التضامن صور 1 – 1.

واستفاد الاخضر من "بنالتي" احتسبها الحكم جميل رمضان وترجمها بنجاح المهاجم السنغالي الحاج مالك في سقف المرمى في الدقيقة 81 ليعادل النتيجة، بعدما كان العاجي لوران كريست ريمي افتتح التسجيل للضيوف بكرة رأسية في الدقيقة 11.

وبذلك أخفق الانصار في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة، اذ خسر امام الصفاء 1 – 3، وتعادل مع النبي شيت 1 – 1، وبات مصير مدربه الالماني روبرت جاسبرت على كف عفريت.

بدوره حقق الراسينغ بيروت المطلوب وعاد بالنقاط الثلاث من طرابلس، بفوزه على مضيفه طرابلس بهدف سجله الغاني نيكولاس كوفي في الدقيقة 77.

وعلى ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون، فاز الاخاء الاهلي عاليه على ضيفه السلام زغرتا 1 – 0.

فيما تعادل الاصلاح البرج الشمالي صاحب القاع مع النبي شيت 1 – 1.