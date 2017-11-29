القاهرة - سامي عبدالفتاح

ثلاث مفاجآت كروية كبرى في يوم واحد بالدوري المصري لكرة القدم، حيث سقط الزمالك وطلائع الجيش وبتروجيت أمام أندية الذيل، فخسر الزمالك 3/1 أمام المقاصة، وبنفس النتيجة خسر طلائع الجيش أمام النصر، بينما خسر بتروجيت أمام الرجاء بهدف دون رد، والطريف أن الأندية المهزومة خسرت على ملاعبها أمام ضيوفها.

ففي ســتاد القاهرة، حقق فريق مصر المقاصة فوزا مهما على حساب مضيفه الزمالك بنتيجة 3-1، في الجولة 11 لمسابقة الدوري.

حيث واصل المقاصة تفوقه على الزمالك في المواجهة الثالثة على التوالي، ليرتفع رصيد الفريق الفيومي إلى 12 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد الزمالك عند 18 نقطة في المركز الثالث.

وشهدت المباراة تألق الثنائي جون أنطوي وحسين الشحات، بعدما سجل الغاني هدفين في الدقيقتين 3 و44، بينما تكفل الشحات بالهدف الثالث في الدقيقة 90+2، وسجل للزمالك اللاعب السوري مؤيد العجان في الدقيقة 38.