الرياض ـ خالد المصيبيح

أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلا برئيسه عادل عزت، اتفاقا مع المدرب الارجنتيني خوان انطونيو بيتزي يتولى الأخير بموجبه تدريب المنتخب السعودي الأول وستكون المشاركة في كأس العالم المقبلة أولى مهامه مع الفريق وجاء اختيار بيتزي من بين عدة ملفات لعدد من المدربين من ايطاليا والبرازيل وهولندا، وكان الاتحاد السعودي أقال الارجنتيني ادغارد باوزا بعد شهر من توليه خلفا للهولندي بيفارنيك الذي كان مدربا للأخضر في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ونجح معه فيها بالتأهل.

من جهة أخرى، تبدأ اليوم الجولة 12 من الدوري السعودي بلقاءين، حيث يستضيف النصر الثالث الفتح السادس في لقاء يسعى من خلاله النصر إلى مواصلة تقديم المستويات الجيدة بعد أن حقق فوزين مهمين في الجولتين السابقتين وواصل زحفه إلى المنافسة مع الأهلي والهلال، بينما سيكون الفتح في اختبار صعب خاصة بعد خسارته الأخيرة في ملعبه من الفيصلي بخماسية التي قطعاً ستلقي بظلالها على أدائه اليوم.

وفي بريدة يلتقي الرائد الأخير بالفيحاء الـ 12 في محاولة من المستضيف تدارك وضعه ووضع حد للخسائر المتتالية التي عصفت به وأدت إلى وجوده في المركز الأخير، بينما سيبحث الفيحاء عن استغلال وضع الرائد الحالي والتقدم نحو مركز أفضل في ظل تقارب النقاط بين أصحاب المراكز من السابع وحتى الحادي عشر.

وفي الرياض، عاد الهلال للتدريبات بعد نهاية مشاركته الآسيوية ويستعد للدوري والتي ستكون عودته من خلال لقاء قوي بعد غد الجمعة أمام الأهلي في الرياض وسط غياب اثنين من ابرز عناصره بسبب الإصابة وهما البرازيلي ادواردو والسوري عمر خريبين ويأمل أنصار الهلال خروج فريقهم من تأثير خسارة الفريق الآسيوية والعودة للدوري بقوة، خاصة أن للفريق 3 لقاءات مؤجلة ستصل به للصدارة في حال الفوز بها.