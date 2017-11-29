بيروت ـ ناجي شربل

بات الالماني روبرت جاسبرت مدرب نادي الانصار المدرب السادس الذي يقال من منصبه في الدوري العام اللبناني الـ 58 لكرة القدم، بعدما اخفق الانصار تحت قيادته في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة.

وعهدت ادارة الاخضر إلى مساعديه سامي الشوم وجهاد محجوب بالاشراف على الفريق، ريثما يتم التعاقد مع مدرب عربي مع بداية مرحلة الاياب.

وجاسبرت هو المدرب الثاني يستغني عنه نادي الانصار، بعد المدرب الوطني اميل رستم الذي استقال من منصبه بعد مباراة «السوبر كأس» امام العهد، قبل انطلاق بطولة الدوري.

وسبق لفرق الشباب العربي والنبي شيت والعهد والنجمة ان استغنت عن مدربيها هذا الموسم، ولا يزال النجمة في طور البحث عن مدرب، بعدما أوكل تولي الاشراف على الجهاز الفني الى الارميني ارمين صاناميان المساعد السابق للمدرب السابق جمال الحاج، في حين اسند العهد مهمة القيادة الى باسم مرمر مدرب الفئات العمرية، والذي قاد الفريق في الموسم الماضي الى بطولة الدوري، في حين استقدم الشباب العربي التشيكي ليبور بالا بدلا من مدربه السابق جلال رضوان، فيما يشرف المصري احمد حافظ على النبي شيت البقاعي بدلا من الفنزويلي كيكو.

ويبدو الامر مرشحا ليطاول مدربين آخرين في ضوء نتائج الفرق، اذا أفلت مدربو الراسينغ والسلام زغرتا والتضامن صور من الاقالة، بعدما حققت فرقهم نتائج مقبولة أبعدت عنهم مقصلة الاقالة. وحدهما المدرب العراقي عبدالوهاب ابو الهيل واللبناني محمد الدقة يقبعان في منصبيهما سعيدين في الاخاء الاهلي عاليه والصفاء، نسبة الى العروض الثابتة للفريقين الجبلي والبيروتي.

وتصدر الصفاء ترتيب الفرق حتى المرحلة التاسعة عندما تنازل عن الصدارة للعهد بعد خسارته امامه 1 - 3، في حين يحتل الاخاء الاهلي عاليه المركز الرابع.

وذهب احد المراقبين الكرويين اللبنانيين الى التهكم، مشيرا الى ان الفرق باتت تترقب اقالة مدربيها بين شوطي المباريات.