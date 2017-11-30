القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

يسدل الستار اليوم على صراع الانتخابات في النادي الأهلي في يوم تاريخي لانتخاب مجلس ادارة جديد وسط أجواء لم يسبق ان شهدها النادي الأهلي بسبب المنافسة الحامية بين رئيس المجلس المعين الحالي، محمود طاهر ومنافسه القوي محمود الخطيب. وتبدأ العملية الانتخابية من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء، ويتوقع حضور نحو 40 ألف عضو.

وانضم محمد أبوتريكة نجم الأهلي الأسبق لقائمة الداعمين للخطيب وكتب عبر حسابه بموقع «تويتر»: «الخطيب عشق الصغر وأمل المستقبل لنادينا الحبيب الأهلي العريق كل التوفيق له لمواصلة كتابة التاريخ ليبقى الأهلي فوق الجميع».

وأعلن حسام حسن لاعب الأهلي الأسبق والذي انضم للزمالك دعمه لقائمة محمود طاهر وتمنى له التوفيق في انتخابات القلعة الحمراء.

بدوره، أشار الخطيب إلى أنه لا يفهم سبب الاستغناء عن علاء عبد الصادق وعبد العزيز عبد الشافي ووائل جمعة من إدارة الكرة بالنادي في عهد المجلس الحالي قائلا: «أين لجنة الكرة التي كانت تنظم كل الأمور؟!».

وعلى صعيد المباريات، فاز الأهلي على المصري 2-0 في الجولة الحادية عشرة للدوري المصري لكرة القدم.

وأبدى حسام حسن، مدرب المصري، عدم رضاه عن المستوى الذي قدمه فريقه أمام الأهلي رغم الخسارة.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية، إن هناك فوارق بين لاعبي الأهلي والمصري بشكل كبير على مستوى الخبرات والقدرات.

وقال مدرب المصري إن الفوز لم يكن لتفوق واضح من الأهلي، بل نتيجة هفوات دفاعية من فريقه، مضيفا: «ربما يكون هذا الفوز لصالح محمود طاهر، الذي أتمنى له التوفيق في انتخابات الأهلي على مقعد الرئاسة».

وسجل ثنائية الأهلي المغربي وليد أزارو ووليد سليمان في الدقيقتين 33 و70 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الفريق الأحمر حامل اللقب بقيادة مديره الفني حسام البدري إلى 19 نقطة في المركز الثالث وله 4 مباريات مؤجلة.

وتجمد رصيد المصري بقيادة مديره الفني حسام حسن عند 22 نقطة في المركز الثاني بعدما تلقى الهزيمة الثالثة.

وفي مباراة أخرى تعادل فريق إنبي مع ضيفه الأسيوطي سبورت من دون أهداف في الجولة نفسها.

ورفع إنبي رصيده بهذا التعادل إلى 15 نقطة محتلا المركز السابع بقيادة مديره الفني إيهاب جلال كما ارتفع رصيد الأسيوطي سبورت بقيادة مديره الفني علي ماهر إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.