سيكون الوصل المتصدر مطالبا بالعودة الى سكة الانتصارات عندما يحل ضيفا على حتا العاشر اليوم الخميس في المرحلة العاشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وفقد الوصل نقطتين ثمنيتين بتعادله المفاجئ في المرحلة الماضية مع عجمان (2-2)، ورغم بقائه في الصدارة برصيد 21 نقطة، إلا ان مركزه اصبح في خطر كون العين الثاني والوحدة الثالث يتخلفان عنه بنقطتين فقط. ويتطلب من الوصل الحذر من حتا الذي تخلى عن القاع وصعد للمركز العاشر برصيد 7 نقاط بعد فوزه الكبير على الظفرة 5-2 في المرحلة الماضية، وسيسعى للتقدم خطوة اضافية نحو منطقة الأمان. وقال المدرب الأرجنتيني للوصل رودولفو اروابارينا «مباراة حتا ستكون مهمة نظرا لكونها أمام فريق مندفع بعد فوزه بنتيجة عريضة في المباراة الأخيرة ويخوض اللقاء على ملعبه. عدم تركيز لاعبينا في المباراة سيجعلها صعبة، خاصة اننا ندخل اللقاء بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط». ويلعب اليوم ايضا ايضا الوحدة الثالث (19 نقطة) مع مضيفه عجمان التاسع (8 نقاط)، والشارقة الثامن (9 نقاط) مع الجزيرة السادس (13 نقطة) الذي يخوض «البروفة» الأخيرة له قبل افتتاح مبارياته في كأس العالم للأندية التي تستضيفها ابوظبي (يواجه اوكلاند سيتي النيوزيلندي في 6 ديسمبر المقبل).