حقق الإسماعيلي فوزا صعبا على حساب مضيفه وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في ختام منافسات الجولة 14 لمسابقة الدوري المصري.

ورفع الإسماعيلي رصيده بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر إلى 26 نقطة معززا صدارته لترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد وادي دجلة بقيادة مدربه أحمد حسام ميدو عند 8 نقاط في المركز 16.

سجل للإسماعيلي الكولومبي دييجو كالديرون وإبراهيم حسن في الدقيقتين 7 و64 من عمر المباراة، بينما أحرز وادي دجلة في الدقيقة 87 عن طريق محمد عادل من ضربة جزاء.

وتعادل سموحة مع ضيفه الاتحاد بهدف لكل منهما في الجولة 11 للدوري المصري لكرة القدم، ورفع سموحة رصيده مع مديره الفني التشيكي فرانز شتراكا إلى 16 نقطة في المركز السادس، كما ارتفع رصيد الاتحاد إلى 10 نقاط في المركز 15.

تقدم سموحة بهدف سجله محمد حمدي زكي في الدقيقة 41 في شباك فريقه الأسبق الاتحاد، الذي تعادل بهدف محمد ناجي في الدقيقة 53.

وواصل الاتحاد مسلسل الغياب عن الانتصارات مع مديره الفني الفرنسي ميشيل كافالي.