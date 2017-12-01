الرياض - خالد المصيبيح

تختتم اليوم الجوله 12 من الدوري السعودي للمحترفين بمواجهتين، الأولى يعود فيها الهلال للمشاركة بعد غياب وتأجيل 3 لقاءات له بسبب مشاركته في «أبطال آسيا»، ويحتل حاليا المركز الثالث وبإمكانه تصدر الفرق في حال فوزه باللقاءات المؤجلة، إلا انه سيصطدم اليوم بالأهلي المتصدر في الرياض.

وبعد أن خسر الهلال النهائي الآسيوي سيبحث عن إعادة البسمة لجماهيره فيما سيكون الأهلي في اختبار صعب لصدارته، ولا بد له من الفوز إذا ما أراد المحافظة عليها، إلا أن أمور الأهلي لاتزال تشكل قلقا لدى الجهاز الفني وأنصار الفريق، حيث لم تتأكد مشاركة نجم الفريق عمر السومة الذي تعرض لإصابة مفاجئة وقطعا سيؤثر غيابه عن الفريق، وفي المقابل لم يخف مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز قلقه من ان غياب البرازيلي ادواردو سيكون مؤثرا على الهلال بقية هذا الموسم بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وفي لقاء آخر، يلتقي القادسية التاسع بأحد الأخير في ملعب الثاني وسيبحث أصحاب الأرض عن الخروج من قاع الترتيب واستغلال وجود اللقاء على ارضه وأمام جماهيره كذلك الحال للقادسية الذي فقد الكثير من النقاط في الجولات الأخيرة أدت إلى تراجعه في الترتيب.

وكانت الجولة قد افتتحت بلقاء النصر والفتح الذي كسبه النصر بثلاثية مقابل هدف ودفعت النقاط الثلاث التي كسبها النصر به إلى المركز الثاني بعد أن وصل الى النقطة 22 وجاءت أهداف النصر الثلاثة عن طريق البرازيلي برونو اوفيني وحسن الراهب والليبيري جيبور، فيما سجل محمد أمام هدف الفتح الوحيد الذي ظل سادسا حتى نهاية الجولة.

وفي لقاء آخر، خرج الرائد من المركز الأخير بفارق الأهداف عن أحد بعدما حقق فوزه الثاني في المسابقة على حساب الفيحاء بهدفين لمهاجميه إسماعيل بنغورا وسلطان السوادي وظل الفيحا على رصيده السابق 10 نقاط وفي المركز 11.