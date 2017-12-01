أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي المصري، برئاسة المستشار أحمد مرسي، صباح اليوم الجمعة، فوز محمود الخطيب برئاسة النادي، متفوقا على منافسه المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للنادي.

وأسفرت الانتخابات التي جرت أمس الخميس، عن انتخاب الخطيب رئيسا بعدد أصوات 20956 كما اكتسحت قائمته في المنافسة على مقاعد مجلس الإدارة ، متفوقة على قائمة المنافس محمود طاهر.

وانتخب العامري فاروق نائبا للرئيس بعدد أصوات 19923 وخالد الدرندلي أمينـا للصندوق حيث حصل على 21857 صوتا.

وفاز بعضوية مجلس الإدارة كل من خالد مرتجي (22912 صوتا) ومحمد الدماطي (21411 صوتا) ورانيا علواني (21017 صوتا) وإبراهيم الكفراوي (21007 أصوات) وطارق قنديل (19642 صوتا) وجوهر نبيل (18760 صوتا).

كذلك فاز بالعضوية تحت السن كل من محمد الجارحي (20783 صوتا) ومحمد سراج الدين (19658 صوتا) ومهند مجدي (19222 صوتا).

وأجريت عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 181 قاضيا ، وتواجد 126 قاضيا في اللجان الانتخابية بواقع قاض لكل لجنة ، بالإضافة إلى عشرة قضاة للجنة العليا ، و25 قاضيا معاونا، و20 قاضيا احتياطيا للجان الفرعية ، حسب ما أوضحه النادي الأهلي بموقعه على الإنترنت.

ووصل إجمالي عدد الأصوات في الجمعية العمومية إلى 36939 صوتا ، منها

34193 صوتا صحيحا و2746 صوتا باطلا.